LIVE BLOG | Les corps des otages Inbar Heyman et du sergent-major Muhammad el-Atrash identifiés

Israël Katz rend hommage à Inbar Heyman et Muhammad el-Atrash

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a adressé ce matin un message de condoléances aux familles d’Inbar Heyman et du sergent-major Muhammad el-Atrash, dont les corps ont été rapatriés en Israël pour y être inhumés. "Au nom de l’ensemble du système de défense, j’adresse mes condoléances aux familles d’Inbar et de Muhammad", a déclaré Katz. Inbar Heyman avait été enlevée lors du massacre du festival Nova et assassinée par des terroristes du Hamas le 7 octobre. Muhammad Al-Atrash est tombé au combat après avoir "défendu avec un courage exceptionnel les soldats et soldates de sa division", a-t-il ajouté.

https://x.com/i/web/status/1978689426201928033 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministre a rappelé qu’Ibrahim et Salem, le père et le frère de Muhammad, avaient participé à plusieurs rencontres avec des dirigeants étrangers pour raconter son histoire. Lors d’une réunion avec la ministre belge des Affaires étrangères au kibboutz Nir Oz, Salem avait appelé à œuvrer pour la libération des otages, et notamment des femmes, sans savoir encore que son frère était tombé au combat. Israël Katz a également salué la mémoire d’Inbar Heyman, "une jeune femme exceptionnelle et une véritable héroïne", connue pour son talent en art de rue, son service militaire en tant que commandante dans l’unité mixte Caracal, et ses projets d’avenir prometteurs". "Israël reste pleinement engagé à ramener tous les otages, vivants ou tombés", a conclu le ministre. "Que leur souvenir soit béni", a-t-il conclu.