LIVE BLOG | Les corps des otages Inbar Heyman et du sergent-major Muhammad el-Atrash identifiés
"Le gouvernement israélien partage la profonde douleur des familles Heyman et el-Atrash et de toutes les familles des otages disparus", a déclaré le bureau de Netanyahou
Hamas : "La flamme du déluge d'Al-Aqsa ne s'éteindra jamais jusqu'à la libération de la terre et des lieux saints"
"La flamme du déluge d'Al-Aqsa ne s'éteindra jamais, et le sang des dirigeants martyrs renforce le chemin de la résistance pour des générations, jusqu'à la libération de la terre et des lieux saints", a déclaré le Hamas à l'occasion du premier anniversaire de l'élimination de Yahya Sinwar.
Des informations en provenance du Liban indiquent qu'un drone israélien a largué une bombe sonore à Ras al-Naqoura, dans le sud du pays
La famille d'Inbar Heyman demande au public de venir rendre hommage à une "héroïne d'Israël"
La famille d'Inbar Heyman a demandé à faire passer le message suivant : "Notre chère Inbar est rentrée à la maison. Chez ses parents, chez son frère, chez nous. C'est un sentiment indescriptible, un mélange de joie et de grande tristesse. Inbar va maintenant pouvoir reposer en paix et recevoir les honneurs qu'elle mérite tant. Nous sommes convaincus que si Inbar était ici aujourd'hui, elle nous demanderait de continuer à nous battre pour ses 19 frères et sœurs qui sont toujours en captivité. Notre Inbar, soldate de l'armée israélienne, a été commandante pendant trois ans dans l'unité Caracal. Nous te rendons hommage et demandons à tout le public de venir te rendre hommage. Héroïne d'Israël".
Le poste frontière de Rafah ne rouvrira pas avant la semaine prochaine (média saoudien)
La chaîne saoudienne Al-Hadath rapporte, selon certaines sources, que le passage de Rafah ne rouvrira pas aujourd'hui ni demain en raison de complications sécuritaires et logistiques. Selon ces sources, le passage de Rafah pourrait rouvrir la semaine prochaine.
Israël Katz rend hommage à Inbar Heyman et Muhammad el-Atrash
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a adressé ce matin un message de condoléances aux familles d’Inbar Heyman et du sergent-major Muhammad el-Atrash, dont les corps ont été rapatriés en Israël pour y être inhumés. "Au nom de l’ensemble du système de défense, j’adresse mes condoléances aux familles d’Inbar et de Muhammad", a déclaré Katz. Inbar Heyman avait été enlevée lors du massacre du festival Nova et assassinée par des terroristes du Hamas le 7 octobre. Muhammad Al-Atrash est tombé au combat après avoir "défendu avec un courage exceptionnel les soldats et soldates de sa division", a-t-il ajouté.
https://x.com/i/web/status/1978689426201928033
Le ministre a rappelé qu’Ibrahim et Salem, le père et le frère de Muhammad, avaient participé à plusieurs rencontres avec des dirigeants étrangers pour raconter son histoire. Lors d’une réunion avec la ministre belge des Affaires étrangères au kibboutz Nir Oz, Salem avait appelé à œuvrer pour la libération des otages, et notamment des femmes, sans savoir encore que son frère était tombé au combat. Israël Katz a également salué la mémoire d’Inbar Heyman, "une jeune femme exceptionnelle et une véritable héroïne", connue pour son talent en art de rue, son service militaire en tant que commandante dans l’unité mixte Caracal, et ses projets d’avenir prometteurs". "Israël reste pleinement engagé à ramener tous les otages, vivants ou tombés", a conclu le ministre. "Que leur souvenir soit béni", a-t-il conclu.
Forum des familles des otages : "Le cœur ne sera jamais entier mais le retour des otages apporte une certaine guérison"
Le Forum des familles des otages a déclaré, après l'identification d'Inbar Heyman et de Muhammad el-Atrash, que "parallèlement à la tristesse et à la compréhension du fait que le cœur ne sera jamais entier, leur retour apporte une certaine guérison aux familles qui ont vécu dans l'incertitude et le doute pendant plus de deux ans".
Les funérailles du sergent-major Muhammad el-Atrash auront lieu à 13h00 (IL) dans la localité bédouine de Sa'wa
Son frère, Nimr, a déclaré : "Les funérailles se dérouleront selon les coutumes bédouines et militaires. C'est une boucle qui se referme pour Muhammad et pour nous. Au moins, il a une tombe. C'était un homme courageux, même au sein de la tribu, c'était un homme responsable et dévoué à sa famille. C'était un leader. Toute la famille avait l'habitude de le consulter, comme un frère aîné. La boucle est enfin bouclée. Les deux dernières années ont été difficiles pour nous, parfois nous ne savions pas s'il était vivant ou mort. Le fait de l'enterrer boucle la boucle".
Tsahal annonce la restitution des corps d'Inbar Heyman et Muhammad el-Atrash
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir récupéré les dépouilles de deux otages décédés : Inbar Heiman, 27 ans, tuée lors de l'attaque du 7 octobre 2023 au festival Nova et dont le corps avait été enlevé à Gaza et Muhammad el-Atrash, 39 ans, soldat bédouin traceur tombé au combat le 7 octobre dont le corps avait également été capturé par le Hamas. Selon le porte-parole de Tsahal, Inbar Heiman a été déclarée morte le 15 décembre 2023. Elle laisse derrière elle ses parents et un frère. Muhammad el-Atrash, originaire de la communauté bédouine de Sa'wa dans le Néguev, servait dans la brigade nord de la division de Gaza. Sa mort a été confirmée en juin 2024. Il laisse deux épouses et 13 enfants, dont le plus jeune est né neuf mois après sa disparition.
Les corps ont été identifiés par le Centre national de médecine légale en collaboration avec la police israélienne et le rabbinat militaire. "L'armée israélienne poursuit ses efforts pour rapatrier tous les otages décédés dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, exhortant le Hamas à respecter ses engagements".
Le Forum des familles des otages réagit à l'identification du corps d'inbar Heyman
"Inbar Hyman (27 ans), originaire de Haïfa, était une jeune femme douée, pleine d'amour et de tolérance, dotée d'une générosité sans limites. Ses proches la décrivent comme une personne débordante de créativité et de joie de vivre", a déclaré le Forum des familles des otages. "Inbar a suivi des études cinématographiques au lycée et, au fil des ans, elle est devenue une graffeuse reconnue, au style unique. Dans le monde de l'art, elle était connue sous les pseudonymes Pink et Raven, et ses peintures ont été exposées dans différents pays. Après son enlèvement, le slogan 'Free Pink' appelant à sa libération a été inscrit sur les murs, les drapeaux et les vêtements à travers Israël et le monde entier. Inbar et son compagnon Noam Alon se sont rencontrés lors de leurs études en communication visuelle au centre universitaire Wizo de Haïfa, et devaient commencer ensemble leur quatrième année d'études. Inbar s'est rendue au Festival Nova en tant qu'aide aux fêtards qui ne se sentent pas bien, et c'est là qu'elle a été enlevée. Le 16 décembre, sa famille a appris qu'Inbar avait été assassinée le 7 octobre. Inbar laisse derrière elle ses parents et son frère.
"La paix est au-delà des capacités de Netanyahou" (Wall Street Journal)
Netanyahou se trouve actuellement, au mieux, à un an d'élections qui s'annoncent difficiles, même s'il pourrait décider d'organiser un scrutin bien plus tôt afin de profiter de la vague positive suscitée par le retour des otages, a rapporté le Wall Street Journal. "Je pense que la paix est au-delà de ses capacités", déclare Michael Koplow, directeur des politiques du Forum israélien pour la politique, un institut de recherche basé à Washington, qui a été interviewé pour cet article. "Trump souhaite clairement passer à la prochaine étape de la diplomatie au Moyen-Orient, mais il aura beaucoup de mal à convaincre Netanyahou de le suivre", a-t-il poursuivi. "Je ne pense pas qu'il se rende compte à quel point il sera difficile de faire bouger Bibi."
"Après avoir terminé le processus d'identification par le Centre national de médecine légale, en collaboration avec la police israélienne et le rabbinat militaire, les représentants de l'armée israélienne ont informé les familles des otages Inbar Heyman et du sergent-major Mahmoud el-Atrash que leurs proches avaient été ramenés en Israël et que leur identification avait été terminée", a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahou. "Le gouvernement israélien partage la profonde douleur des familles Heyman et el-Atrash et de toutes les familles des otages disparus".
"Le gouvernement et l'ensemble des forces de sécurité de l'État d'Israël sont déterminés, engagés et travaillent sans relâche pour ramener tous nos otages disparus afin qu'ils puissent être enterrés dignement dans leur pays. L'organisation terroriste Hamas doit respecter ses engagements envers les médiateurs et les ramener dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Nous ne ferons aucune concession à ce sujet et nous ne ménagerons aucun effort jusqu'à ce que tous les otages disparus, jusqu'au dernier, soient ramenés. Que leur mémoire soit bénie", a-t-il conclu.