Sommet au Caire : l'Égypte, la Jordanie et la France mobilisées pour Gaza

La présidence égyptienne a annoncé la tenue d'un sommet trilatéral au Caire lundi prochain, réunissant le président Abdel Fattah Al-Sissi, le roi Abdallah II et le président Emmanuel Macron. Cette rencontre vise à définir une stratégie pour "parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et renouveler les efforts pour ramener le calme dans la région", selon le communiqué officiel. Lors d'un entretien préparatoire, Al-Sissi et Macron ont souligné "l'importance d'une désescalade" et la nécessité de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire sans délai. Le président français se rendra également à El-Arish, dans le nord du Sinaï, pour rencontrer des représentants d'organisations humanitaires et superviser le transfert d'aide vers Gaza.