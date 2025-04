Donald Trump nomme un envoyé spécial chargé de la lutte contre l'antisémitisme

Le nouvel envoyé nommé par le président américain est Yehuda Kaplan. Donald Trump a salué sa nomination sur Truth social : "Yehuda est un homme d'affaires prospère et un fervent défenseur de la foi juive et du droit de son peuple à vivre et à pratiquer sa religion sans être persécuté. Face à la montée dangereuse de l'antisémitisme, Yehuda sera le représentant le plus ardent des Américains et des Juifs du monde entier, et il défendra la PAIX. Félicitations, Yehuda !", a-t-il écrit.