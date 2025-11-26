L'opération israélienne en Judée-Samarie a été lancée en raison de l'augmentation des actes terroristes dans la région

Des responsables militaires ont déclaré que l'opération dans le nord de la Judée-Samarie avait été lancée en raison des tentatives des groupes terroristes de s'implanter dans la région et de l'augmentation des actes terroristes dans cette zone. Les forces israéliennes effectuent des fouilles, procèdent à des arrestations et s'efforcent de détecter les opérations de combat. Trois brigades participent à cette opération.