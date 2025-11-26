LIVE BLOG | Le corps de l'otage restitué hier identifié comme celui de Dror Or
Sud de Gaza : frappes aériennes signalées à Rafah
Des avions de combat israéliens ont mené une attaque aérienne contre la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont rapporté des sources locales.
Le bureau du Premier ministre israélien a annoncé que, suite au processus d’identification mené par l’Institut national de médecine légale, en coopération avec la police israélienne et le rabbinat militaire, les Forces de défense d’Israël ont informé la famille de l’otage assassiné, Dror Or, que sa dépouille a été rapatriée en Israël et formellement identifiée. Le gouvernement israélien a exprimé sa profonde compassion envers la famille Or ainsi qu’envers toutes les familles des otages déclarés morts. L’exécutif, ainsi que l’ensemble des services de sécurité, réaffirment leur détermination absolue à ramener les deux otages décédés encore détenus, afin qu’ils puissent bénéficier d’une sépulture digne sur leur terre. Israël exige que le Hamas respecte ses engagements envers les médiateurs et restitue les corps conformément aux termes de l’accord. Le gouvernement assure qu’aucun effort ne sera épargné jusqu’au retour de tous les otages, sans exception.
Sud de Gaza : frappes aériennes signalées à Khan Younès
Des avions de combat israéliens mènent des frappes aériennes sur Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, rapportent des sources locales.
L'opération israélienne en Judée-Samarie a été lancée en raison de l'augmentation des actes terroristes dans la région
Des responsables militaires ont déclaré que l'opération dans le nord de la Judée-Samarie avait été lancée en raison des tentatives des groupes terroristes de s'implanter dans la région et de l'augmentation des actes terroristes dans cette zone. Les forces israéliennes effectuent des fouilles, procèdent à des arrestations et s'efforcent de détecter les opérations de combat. Trois brigades participent à cette opération.
Les forces israéliennes lancent une vaste opération antiterroriste dans le nord de la Judée-Samarie
Les forces de l'armée israélienne, du Shin Bet (service de sécurité intérieure) et de la police des frontières (Magav) ont lancé dans la nuit une opération de grande envergure visant à déjouer des actes terroristes dans le nord de la Judée-Samarie. "L'armée israélienne et le Shabak (Shin Bet) ne permettront pas au terrorisme de s'implanter dans la région et agissent de manière proactive pour le contrer".