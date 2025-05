Netanyahou adresse ses vœux de rétablissement à Biden: "Une chose est sûre, tu es un combattant et un survivant"

Plus de 24 heures après que l'ancien président américain Joe Biden a révélé son cancer, le Premier ministre Benjamin Netanyahou lui a envoyé ses vœux: "Le cœur et l'espoir de Sarah et moi-même sont avec Joe et Jill Biden. Je connais Joe depuis 45 ans. Une chose est certaine, Joe est un combattant et un survivant. Le peuple d'Israël et moi-même te souhaitons un rétablissement complet et rapide", a-t-il écrit sur X.