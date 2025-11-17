LIVE BLOG | Liban : nouvelle élimination d'un terroriste du Hezbollah
Arrestation de cinq policiers des frontières suspectés d'avoir fait entrer en Israël des Palestiniens en situation irrégulière
Le département des enquêtes de la police a procédé à l'arrestation ce lundi de cinq policiers des frontières opérant dans le district de Jérusalem soupçonnés d'avoir aidé des Palestiniens en situation irrégulière à entrer en Israël contre rémunération. « Après leur arrestation et ils seront placés en garde à vue pour suspicion de corruption et d'abus de confiance. Ils seront ensuite présentés devant le tribunal de première instance de Jérusalem pour prolongation de leur détention », a déclaré la police.
Affaire de corruption au sein de la Histadrout : une personne interrogée comme témoin met fin à ses jours
Un inspecteur du bâtiment ayant témoigné dans l'affaire de corruption présumée au sein de la Histadrout s'est suicidé. Il n'était pas considéré comme suspect et était chargé de superviser les travaux de construction de la maison d'Arnon Bar David.
Judée-Samarie : Tsahal se prépare à faire évacuer l'avant-poste Tzur Misgavi
L'armée israélienne précise que l'évacuation de l'avant-poste poste où vivent 25 familles est effectuée conformément à un ordre émis par le commandant du commandement central, suite à des activités criminelles et à de graves incidents de violence qui s'y sont produits et qui ont affecté la sécurité de la zone. L'armée israélienne a souligné qu'elle continuerait à travailler en collaboration avec l'administration civile et les autres agences de sécurité pour renforcer la sécurité et maintenir l'ordre en Judée-Samarie, tout en insistant sur l'application des lois relatives à la construction.
Procès Netanyahou : audience de mercredi annulée pour des "raisons sécuritaires"
Liban : nouvelle élimination d'un terroriste du Hezbollah
Tsahal a éliminé dimanche le terroriste du Hezbollah Muhammad Ali Shuweikh dans la région de Mansouri, dans le sud du Liban. Le terroriste occupait le poste de représentant local du Hezbollah dans la région de Mansouri. Dans le cadre de ses fonctions, il était chargé de la communication entre l'organisation terroriste et les habitants de la zone sur des questions financières et militaires. Il s'occupait également de saisir des biens privés pour les besoins des activités terroristes.