LIVE BLOG | Liban : nouvelle élimination d'un terroriste du Hezbollah

Affaire de corruption au sein de la Histadrout : une personne interrogée comme témoin met fin à ses jours

Un inspecteur du bâtiment ayant témoigné dans l'affaire de corruption présumée au sein de la Histadrout s'est suicidé. Il n'était pas considéré comme suspect et était chargé de superviser les travaux de construction de la maison d'Arnon Bar David.