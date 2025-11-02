Liban : quatre terroristes du Hezbollah éliminés par Tsahal, dont un haut responsable de la force Radwan

La nuit dernière, l'armée israélienne a mené une attaque aérienne contre quatre terroristes, dont le responsable du soutien logistique de la force Radwan au sein du Hezbollah dans le sud du Liban. L'homme favorisait les transferts d'armes et tentait de reconstituer l'infrastructure terroriste du Hezbollah au sud du Liban. L'armée israélienne a déclaré que « les actions des terroristes constituent une menace pour l'État d'Israël et ses citoyens, ainsi qu'une violation des accords entre Israël et le Liban ».