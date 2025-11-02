LIVE BLOG | Israël menace d'intensifier ses attaques au Liban : "L'engagement de désarmer le Hezbollah doit être tenu"
Tsahal a éliminé quatre terroristes du Hezbollah samedi soir, dont un haut responsable de la force Radwan
Affaire Sde Teman : les soldats de Tsahal impliqués dans la vidéo vont donner une conférence de presse aujourd'hui
Frontière israélo-égyptienne : Tsahal neutralise un drone transportant des armes de contrebande
Dans la nuit de dimanche à lundi, les services de surveillance de Tsahal ont repéré un drone ayant franchi la frontière égyptienne pour pénétrer en territoire israélien dans le but d'y introduire clandestinement des armes. Après son identification, les forces de la brigade Paran de Tsahal ont neutralisé l'engin, qui transportait huit armes. Ces armes ont été remises aux forces de sécurité pour analyse.
Israël menace d'intensifier ses attaques au Liban : "L'engagement de désarmer le Hezbollah doit être tenu"
S'exprimant sur la situation au Liban, le ministre de la Défense Israël Katz a mis en garde : « Le Hezbollah joue avec le feu tandis que le président libanais tergiverse. Le gouvernement libanais doit honorer ses engagements : désarmer le Hezbollah et l'évincer du Sud-Liban. Nous appliquerons la loi avec la plus grande fermeté, et même davantage. Les habitants du Nord ne subiront aucune menace. »
Liban : quatre terroristes du Hezbollah éliminés par Tsahal, dont un haut responsable de la force Radwan
La nuit dernière, l'armée israélienne a mené une attaque aérienne contre quatre terroristes, dont le responsable du soutien logistique de la force Radwan au sein du Hezbollah dans le sud du Liban. L'homme favorisait les transferts d'armes et tentait de reconstituer l'infrastructure terroriste du Hezbollah au sud du Liban. L'armée israélienne a déclaré que « les actions des terroristes constituent une menace pour l'État d'Israël et ses citoyens, ainsi qu'une violation des accords entre Israël et le Liban ».