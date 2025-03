Tsahal : Deux membres du Hezbollah éliminés dans le sud du Liban

Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé : "Plus tôt aujourd'hui, Tsahal a frappé et éliminé deux combattants du Hezbollah qui opéraient comme guetteurs et coordonnaient des activités terroristes dans les secteurs de Yater et de Mays al-Jabal, dans le sud du Liban." Il a également précisé que "les activités de ces militants constituent une violation des accords entre Israël et le Liban."