UCLA lance une initiative contre l'antisémitisme face aux pressions de l'administration Trump

L'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) a annoncé lundi une nouvelle initiative visant à combattre l'antisémitisme sur son campus, alors que l'administration Trump intensifie sa lutte contre les manifestations anti-israéliennes dans les universités américaines. Dans un communiqué, le chancelier Julio Frenk a déclaré : "L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre société — et n'a pas sa place à UCLA. Il menace la mission académique et va à l'encontre des valeurs qui définissent l'essence même d'une université." Cette "Initiative pour Combattre l'Antisémitisme" réunira "des membres de notre communauté Bruin et des leaders civiques de divers horizons, confessions et perspectives", a précisé Frenk. L'université mettra en œuvre les recommandations du groupe de travail sur l'antisémitisme, notamment en améliorant la formation, le système de plaintes et l'application des lois existantes et nouvelles. UCLA fait face à une recrudescence d'incidents antisémites depuis l'attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023.