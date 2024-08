LIVE BLOG | Menace iranienne : le porte-avions américain Lincoln est arrivé au Moyen-Orient

Village palestinien attaqué par des extrémistes juifs : quatre suspects arrêtés

Une semaine après les événements survenus dans le village palestinien de Jit en Samarie, au cours desquels des militants d'extrême droite ont incendié des maisons et des voitures causant la mort d'un Palestinien, la police et le Shin Bet ont annoncé l'arrestation de quatre suspects - trois adultes et un mineur.