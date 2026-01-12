LIVE BLOG | Naplouse : arrestation d'un terroriste du Hamas ayant blessé un soldat en opération

Gaza : le Hamas confirme l'assassinat de son chef des enquêtes par un clan rival

Mahmoud al-Astal, alias Abou Khaled, chef de l’unité d’enquêtes du Hamas à Khan Younès, a été abattu dans la région de Mu’assi, au sud de la bande de Gaza, selon l’appareil de sécurité intérieure du Hamas. L’organisation accuse des « bandes et collaborateurs » liés à Hussam al-Astal, chef d’un clan local opposé au Hamas, et évoque « l’application des directives du Shin Bet ».