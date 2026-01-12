LIVE BLOG | Naplouse : arrestation d'un terroriste du Hamas ayant blessé un soldat en opération
Le soldat a été blessé dimanche après avoir été visé par des tirs
Opération "Bouclier de la capitale" : huit suspects arrêtés à Shuafat
Huit suspects ont été arrêtés et des armes, des munitions, de la drogue et du matériel de Tsahal ont été saisis dimanche soir à Shuafat, près de Jérusalem , au cours de l'opération « Bouclier de la capitale », a confirmé la police israélienne. L'opération a été lancée par la police du district de Jérusalem et les soldats des gardes-frontières « en réponse stratégique à la nécessité de renforcer la souveraineté et d'approfondir la gouvernance dans les zones entourant Jérusalem et les villages adjacents à la barrière de sécurité ».
Gaza : le Hamas confirme l'assassinat de son chef des enquêtes par un clan rival
Mahmoud al-Astal, alias Abou Khaled, chef de l’unité d’enquêtes du Hamas à Khan Younès, a été abattu dans la région de Mu’assi, au sud de la bande de Gaza, selon l’appareil de sécurité intérieure du Hamas. L’organisation accuse des « bandes et collaborateurs » liés à Hussam al-Astal, chef d’un clan local opposé au Hamas, et évoque « l’application des directives du Shin Bet ».
Naplouse : arrestation d'un terroriste du Hamas ayant blessé un soldat en opération
Les forces de Tsahal ont arrêté ce matin Zaid Haraz, un terroriste du Hamas soupçonné d'avoir ouvert le feu dimanche sur des soldats à Naplouse, blessant l'un d'entre eux. L'arrestation a été menée par le 50e bataillon de la brigade Nahal à l'issue d'une opération conjointe avec le Shin Bet. Selon l'armée israélienne, "son arrestation et sa localisation rapides ont été rendues possibles grâce aux renseignements fournis et à l'utilisation de divers moyens" de Tsahal et du Shin Bet.