LIVE BLOG | Reprise des frappes sur la ville de Gaza
Les Palestiniens signalent également une vague de frappes aériennes dans le centre de la bande de Gaza et à Khan Younès
Le sergent-chef Chalachew Shimon Demalash, 21 ans, tué au combat dans le nord de Gaza
L'armée israélienne a annoncé jeudi matin la mort au combat du sergent-chef Chalachew Shimon Demalash, âgé de 21 ans et originaire de Beer Sheva. Ce soldat du 932e bataillon de la brigade Nahal est tombé lors d'affrontements dans le nord de la bande de Gaza. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a été tué par les tirs d'un terroriste, vraisemblablement à l'aide d'une arme de tireur d'élite.
Reprise des frappes sur la ville de Gaza
Les médias palestiniens signalent une reprise des tirs d'artillerie, parallèlement aux frappes aériennes israéliennes sur les quartiers sud de la ville de Gaza. Les Palestiniens signalent également une vague de frappes aériennes dans le centre de la bande de Gaza et à Khan Younès, dans le sud.
Judée-Samarie : deux hommes recherchés tués après plusieurs heures d'affrontements avec Tsahal (médias palestiniens)
Deux hommes recherchés, Mohammed Qassem et Alaa Jawdat, auraient été tués après plusieurs heures d'affrontements avec l'armée israélienne lors d'un raid sur une maison dans la ville de Tamoun, au sud de Tubas, en Judée-Samarie, ont rapporté les médias palestiniens.
Netanyahou : "j'évoquerai avec Trump les opportunités créées par nos victoires"
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé partir, accompagné de son épouse, pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU à New York puis effectuer une visite à Washington. Il y déclarera, selon le communiqué, « la vérité » des citoyens israéliens, des soldats et de l'État, et dénoncera les dirigeants qui, selon lui, voudraient accorder un État à des « meurtriers » et « agresseurs » au cœur d'Israël — affirmation qu'il assure ne pas laisser se réaliser. À Washington, il rencontrera pour la quatrième fois le président Trump afin d'évoquer « les grandes opportunités » liées aux récents succès militaires et la nécessité d'achever les objectifs de la guerre : le retour de tous les otages, la défaite du Hamas et l'élargissement du cercle de la paix après la « victoire historique » mentionnée. Il en profite enfin pour souhaiter aux citoyens d'Israël et au peuple juif « une bonne année » de sécurité, prospérité et paix.