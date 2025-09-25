Netanyahou : "j'évoquerai avec Trump les opportunités créées par nos victoires"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé partir, accompagné de son épouse, pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU à New York puis effectuer une visite à Washington. Il y déclarera, selon le communiqué, « la vérité » des citoyens israéliens, des soldats et de l'État, et dénoncera les dirigeants qui, selon lui, voudraient accorder un État à des « meurtriers » et « agresseurs » au cœur d'Israël — affirmation qu'il assure ne pas laisser se réaliser. À Washington, il rencontrera pour la quatrième fois le président Trump afin d'évoquer « les grandes opportunités » liées aux récents succès militaires et la nécessité d'achever les objectifs de la guerre : le retour de tous les otages, la défaite du Hamas et l'élargissement du cercle de la paix après la « victoire historique » mentionnée. Il en profite enfin pour souhaiter aux citoyens d'Israël et au peuple juif « une bonne année » de sécurité, prospérité et paix.