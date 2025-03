Israël prend la présidence de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste

L'État d'Israël entame aujourd'hui son mandat d'un an à la tête de l'IHRA, avec le président de Yad Vashem, Danny Dayan. La présidence israélienne devrait se terminer fin février 2026. Cette année marquera les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, et l’IHRA fêtera également les 25 ans de sa création. Dans le cadre de la passation de pouvoir, une cérémonie de remise du drapeau présidentiel entre le président sortant, le Lord britannique Eric Pickles, et le nouveau président israélien, Danny Dayan, devrait avoir lieu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères en présence de la secrétaire générale de l'IHRA, Michaela Kichler. Chaque année, le pays qui assure la présidence de l’organisation choisit le thème principal de son année de mandat. L'année de la présidence israélienne sera axée sur le thème "Le tournant des générations". "Moment actuel et unique dans lequel nous nous trouvons, alors que les survivants de l'Holocauste diminuent et que nous devons veiller à ce que les activités de commémoration, d'éducation et de recherche se poursuivent sans témoins de première main qui peuvent partager leurs témoignages et leurs idées".