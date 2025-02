Danon au Secrétaire général de l'ONU : "Condamnez sans équivoque le Hamas et exigez la libération des otages"

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU Danny Danon a exigé du Secrétaire général Antonio Guterres qu'il "condamne sans équivoque le traitement cruel et inhumain des otages par le Hamas et exige leur libération inconditionnelle de l'enfer de Gaza". Suite à la libération d'Eli Sharabi, Ohad Ben Ami et Or Levy, Danon a écrit à Guterres que "leur état est une preuve claire des crimes de guerre et des violations flagrantes du droit international par le Hamas, qui a commis et continue de commettre des crimes contre l'humanité. Les habitants de Gaza et les membres du Hamas ne sont pas ceux qui souffrent de malnutrition, ce sont nos otages".