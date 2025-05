Un haut responsable du Hamas : "Les négociations de cessez-le-feu ne sont plus pertinentes à ce stade"

Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que les discussions sur une trêve à Gaza et la libération des otages ne sont "plus pertinentes à ce stade". Dans une interview accordée à l’agence AFP, il a également appelé la communauté internationale à faire pression sur le gouvernement israélien pour qu’il mette fin, selon ses mots, "aux crimes de la famine, de la soif et des meurtres" dans la bande de Gaza.