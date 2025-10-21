LIVE BLOG | Nouvel incident sécuritaire à Gaza : un suspect ayant franchi la ligne jaune éliminé par Tsahal
L'armée à commencé à tracer physiquement la ligne jaune censée séparer les civils gazaouis des forces de Tsahal
Visite du vice-président américain : plusieurs routes fermées cet après-midi
Les autorités préviennent que plusieurs routes seront bloquées à partir de 13h45 (heure locale) : l'autoroute 1 sera fermée à partir de l'échangeur de Ganot vers l'est ; l'échangeur Daniel, à l'entrée de l'autoroute 6, sera fermé vers le sud jusqu'à l'échangeur de Kiryat Gat ; l'autoroute 35, à partir de l'échangeur de Kiryat Gat, sera fermée vers l'ouest jusqu'à l'entrée de la zone industrielle de Kiryat Gat. A partir de 15h45, seront fermés : l'autoroute 35 à partir de l'intersection Intel en direction est ; l'autoroute 6 à partir de l'échangeur Maaraz vers le nord jusqu'à l'échangeur Daniel ; l'autoroute 1 à partir de l'échangeur Daniel en direction est jusqu'à Jérusalem.
Nouvel incident sécuritaire à Gaza : un suspect ayant franchi la ligne jaune éliminé par Tsahal
Un Palestinien ayant franchi la ligne jaune et n'ayant pas répondu aux injonctions de Tsahal a été éliminé par des tirs