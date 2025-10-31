LIVE BLOG | Nouvelle élimination d'un terroriste du Hezbollah au sud du Liban
Ces éliminations ciblées de Tsahal visent à contrer la restauration des capacités de l'organisation terroriste à la frontière
Eyal Zamir et Israel Katz : « Nous travaillons à instaurer une stabilité immédiate au sein du parquet militaire"
Suite à la démission de la procureure militaire en chef Yifat Tomer Yerushalmi, le ministre de la Défense Israel Katz et le chef d'état-major Eyal Zamir ont publié une déclaration conjointe (vendredi) indiquant qu'ils avaient entamé le processus de nomination de son remplaçant. « À la suite d'un entretien entre le ministre de la Défense, Israel Katz, et le chef d'état-major, le lieutenant-colonel Eyal Zamir, il a été convenu que, conformément à la loi sur la juridiction militaire, le chef d'état-major établirait une liste de candidats recommandés au ministre de la Défense en vue de la nomination d'un procureur militaire en chef. Ce dernier devrait être en mesure de relever les défis importants auxquels est confronté le parquet militaire, notamment la protection des soldats de Tsahal », a-t-on rapporté. « Le ministre de la Défense et le chef d'état-major s'efforcent de rétablir immédiatement la stabilité au sein du parquet militaire, conformément à leur responsabilité envers l'institution et les soldats de Tsahal. »
Un porte-parole de Tsahal a confirmé que l'armée de l'air avait éliminé le terroriste Ibrahim Muhammad Raslan, un officier de maintenance du Hezbollah impliqué dans des tentatives de restauration d'infrastructures terroristes : « Ses actions constituaient une menace pour l'État d'Israël et ses citoyens, ainsi qu'une violation des accords entre Israël et le Liban. »
