LIVE BLOG | Nouvelle élimination d'un terroriste du Hezbollah au sud du Liban

Eyal Zamir et Israel Katz : « Nous travaillons à instaurer une stabilité immédiate au sein du parquet militaire"

Suite à la démission de la procureure militaire en chef Yifat Tomer Yerushalmi, le ministre de la Défense Israel Katz et le chef d'état-major Eyal Zamir ont publié une déclaration conjointe (vendredi) indiquant qu'ils avaient entamé le processus de nomination de son remplaçant. « À la suite d'un entretien entre le ministre de la Défense, Israel Katz, et le chef d'état-major, le lieutenant-colonel Eyal Zamir, il a été convenu que, conformément à la loi sur la juridiction militaire, le chef d'état-major établirait une liste de candidats recommandés au ministre de la Défense en vue de la nomination d'un procureur militaire en chef. Ce dernier devrait être en mesure de relever les défis importants auxquels est confronté le parquet militaire, notamment la protection des soldats de Tsahal », a-t-on rapporté. « Le ministre de la Défense et le chef d'état-major s'efforcent de rétablir immédiatement la stabilité au sein du parquet militaire, conformément à leur responsabilité envers l'institution et les soldats de Tsahal. »