LIVE BLOG | Tirs en provenance d'Iran : des fragments de missile s'écrasent dans les régions de Hadera et de Modi'in Ilit
Aucun blessé n'a été signalé lors de ces deux évènements et aucun dégât n'a été causé à la centrale électrique de Hadera qui semble avoir été visée
À l’ONU, les pays du Golfe dénoncent une "menace existentielle" posée par l’Iran
Les États du Golfe ont alerté le Conseil des droits de l’homme de l’ONU sur une "menace existentielle" posée par les frappes iraniennes, dénonçant des attaques visant leurs infrastructures et accusant Téhéran de chercher à semer la terreur dans la région. L’ambassadeur du Koweït, Naser Abdullah Alhayen, a estimé que ces actions compromettaient la sécurité internationale et violaient le droit et la souveraineté des États. Les membres du Conseil doivent se prononcer sur une résolution condamnant les frappes iraniennes, demandant des réparations et un suivi de la situation par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. De son côté, l’Iran défend ses actions en affirmant que plus de 1 500 civils ont été tués dans les frappes américano-israéliennes, tout en appelant à une session d’urgence après une attaque meurtrière contre une école, prévue vendredi.
Israël approuve des frappes sur de nouvelles cibles en Iran et au Liban
Le ministre de la Défense Israël Katz a annoncé avoir validé, avec le chef d’état-major de Tsahal Eyal Zamir, une nouvelle série de frappes sur des cibles en Iran et au Liban, à l’issue d’une réunion d’évaluation tenue ce matin. Il a également indiqué que l’armée de l’air israélienne avait largué plus de 15 000 bombes en Iran depuis le début de la guerre, soit quatre fois plus que lors du conflit de douze jours en juin 2025.
🚨 Tirs en provenance du Liban : les alertes déclenchées dans la région de Haïfa
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le nord d'Israël
Un responsable turc confirme qu'Ankara joue un rôle de médiateur entre l’Iran et les États-Unis
Un responsable du parti au pouvoir en Turquie a confirmé qu’Ankara participait à la transmission de messages entre l’Iran et les États-Unis afin de favoriser une désescalade et d’éventuelles négociations directes. Harun Armagan, vice-président chargé des Affaires étrangères du parti du président Recep Tayyip Erdogan, a indiqué que ces échanges visaient également les pays du Golfe. ce responsable n'a toutefois pas précisé le contenu des messages transmis.
Le plan américain de cessez-le-feu en 15 points a été transmis à l’Iran, selon des responsables pakistanais
L’Iran a reçu une proposition américaine en 15 points visant à parvenir à un cessez-le-feu, ont indiqué deux responsables pakistanais sous couvert d’anonymat à l’Associated Press. Ce plan porterait notamment sur un allègement des sanctions, une coopération nucléaire civile, une réduction du programme nucléaire iranien, un contrôle par l’Agence internationale de l’énergie atomique, des limitations sur les missiles et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Le Pakistan jouerait un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran et pourrait accueillir des discussions à Islamabad dès cette semaine. Téhéran affirme toutefois ne pas être engagé dans des négociations directes, tandis que, selon le Wall Street Journal, l’Iran aurait de son côté formulé des exigences incluant des réparations pour les frappes, la fermeture des bases américaines dans le Golfe et l’arrêt des attaques israéliennes contre le Hezbollah.
Liban : Tsahal frappe des infrastructures du Hezbollah, dont un QG et des stations-service finançant ses activités
Tsahal a annoncé avoir mené dans la nuit des frappes contre plusieurs cibles du Hezbollah à travers le Liban, notamment un quartier général dans la banlieue sud de Beyrouth (Dahiyeh), bastion du groupe terroriste et diverses infrastructures du mouvement chiite. Parmi les sites visés figurent plusieurs stations-service de la société Al-Amana, contrôlées par le Hezbollah et utilisées comme source de financement pour ses activités. Selon l’armée, ces installations servaient à ravitailler des camions transportant des armes et des terroristes, tout en générant des revenus de plusieurs millions de dollars. Tsahal dénonce ainsi l’utilisation d’infrastructures civiles par le Hezbollah pour soutenir ses opérations.
https://x.com/i/web/status/2036740727472824511
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Aucun dégât sur la centrale électrique de Hadera après la dernière attaque iranienne
La Compagnie d’électricité israélienne a indiqué qu’aucun dommage n’avait été causé à ses infrastructures après la chute d’un missile balistique iranien dans une zone inhabitée à proximité de Hadera, où se trouve une importante centrale électrique. Cette précision intervient après la chute d'un fragment de missile, qui n’a pas affecté les installations selon les autorités.
🚨 Nouvelles alertes dans le nord d'Israël en raison de tirs depuis le Liban
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent à nouveau dans le centre d'Israël et en Judée-Samarie en raison de tirs depuis l'Iran
Tirs en provenance d'Iran : un autre fragment de missile s'écrase à Modi'in Ilit
Des pompiers de la région de Binyamin se rendent sur les lieux à Modiin Illit, vraisemblablement à la suite de la chute d'une sous-munition de missile, ont indiqué les pompiers israéliens.
Tirs en provenance d'Iran : un fragment de missile s'écrase dans la région de Hadera
🚨 Tirs en provenance d'Iran : les sirènes d'alerte retentissent à nouveau dans le centre d'Israël
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le centre d'Israël et la région de Jérusalem en raison de tirs depuis l'Iran
Deux drones ont survolé le nord du pays pendant une demi-heure
L'un des deux appareils a réussi à atteindre la région de Tibériade avant d'être intercepté par la défense aérienne. Le second semble s'être écrasé dans une zone inhabitée.
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent à nouveau dans le nord d'Israël
🚨 Les sirènes d'alerte à l'intrusion de drone retentissent dans le nord d'Israël
Nouvelle frappe contre des milices pro-iraniennes dans l’ouest de l’Irak
Une nouvelle frappe a visé une base des Forces de mobilisation populaire (FMP), coalition de milices pro-iraniennes intégrée à l’armée irakienne, dans la province d’Al-Anbar, selon un responsable sécuritaire. Deux missiles auraient été tirés depuis un avion de chasse, ciblant un site déjà frappé mardi lors d’une attaque qui avait tué 15 terroristes irakiens, la plus meurtrière dans le pays depuis le début de la guerre lancée le 28 février contre l’Iran et ses alliés. À la suite de cette attaque, le gouvernement irakien a accordé aux FMP un "droit de réponse". Créées il y a plus d’une décennie dans la lutte contre l’État islamique, ces forces regroupent notamment des milices chiites soutenues par l’Iran, dont le groupe terroriste Kataeb Hezbollah.
L’Agence internationale de l’énergie prête à libérer davantage de réserves de pétrole
Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a affirmé être prêt à procéder à une nouvelle libération de réserves pétrolières "si nécessaire", alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix de l’énergie. S’exprimant à Tokyo, il a répondu à une demande de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, qui a appelé à se préparer à une action supplémentaire si le conflit se prolonge. L’AIE avait déjà annoncé plus tôt ce mois-ci la mise sur le marché de 400 millions de barils, soit 20 % de ses stocks, tout en soulignant que 80 % des réserves restent disponibles. Fatih Birol a toutefois insisté sur le fait que cette mesure pourrait être évitée, tout en avertissant que le monde fait face à une menace sérieuse pour la sécurité énergétique.
Tsahal frappe des sites de production de missiles de croisière à Téhéran
Tsahal a annoncé avoir mené ces derniers jours des frappes aériennes au cœur de Téhéran contre deux sites majeurs de production de missiles de croisière navals. Selon l’armée, ces installations, opérant sous l’autorité du ministère iranien de la Défense, étaient utilisées pour développer et fabriquer des missiles de longue portée capables de frapper rapidement des cibles en mer comme sur terre. Les frappes, menées par l’armée de l’air avec le soutien du renseignement militaire et naval, ont infligé des dommages significatifs au dispositif de missiles de croisière, s’inscrivant dans une stratégie visant à affaiblir les capacités industrielles militaires du régime iranien.