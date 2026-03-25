Le plan américain de cessez-le-feu en 15 points a été transmis à l’Iran, selon des responsables pakistanais

L’Iran a reçu une proposition américaine en 15 points visant à parvenir à un cessez-le-feu, ont indiqué deux responsables pakistanais sous couvert d’anonymat à l’Associated Press. Ce plan porterait notamment sur un allègement des sanctions, une coopération nucléaire civile, une réduction du programme nucléaire iranien, un contrôle par l’Agence internationale de l’énergie atomique, des limitations sur les missiles et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Le Pakistan jouerait un rôle de médiateur entre Washington et Téhéran et pourrait accueillir des discussions à Islamabad dès cette semaine. Téhéran affirme toutefois ne pas être engagé dans des négociations directes, tandis que, selon le Wall Street Journal, l’Iran aurait de son côté formulé des exigences incluant des réparations pour les frappes, la fermeture des bases américaines dans le Golfe et l’arrêt des attaques israéliennes contre le Hezbollah.