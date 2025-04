Le Hamas confronté à une sévère crise de liquidités à Gaza

Le Hamas fait face à d'importantes difficultés financières pour rémunérer ses combattants à Gaza, rapporte jeudi le Washington Post. Depuis qu'Israël a interrompu l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave le mois dernier, le groupe terroriste ne peut plus saisir et revendre ces marchandises pour générer des revenus, selon des responsables arabes, israéliens et occidentaux. L'offensive israélienne a également ciblé et éliminé plusieurs cadres du Hamas chargés de la distribution d'argent liquide, contraignant d'autres à se cacher, d'après des responsables du renseignement arabe. Ces pénuries financières aggravent les difficultés au sein des rangs du mouvement dans l'économie basée sur les espèces de Gaza et révèlent un dysfonctionnement organisationnel croissant alors que le groupe doit également faire face à une stratégie militaire israélienne plus agressive.