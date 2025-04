LIVE BLOG | Nouvelles frappes des Etats-Unis au Yémen, les Houthis disent avoir détruit un drone américain

Droits de douane imposés par Trump : Israël examine les implications de cette décision

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich a réagi ce matin à la décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 17% à Israël, déclarant que son ministère examinait les implications de la décision et se réunirait pour discuter de la manière d'agir sur la question. "Au cours de la nuit, nous avons étudié en profondeur le nouvel ordre du président Trump, les justifications et les formules de calcul ainsi que les implications qui en découlent pour l'État d'Israël", a déclaré Smotrich. "Depuis ce matin, nous analysons les implications économiques de cette situation dans différents secteurs et dialoguons avec les dirigeants de l'industrie et du monde des affaires. J'ai personnellement rencontré certains d'entre eux et, dans environ une heure, je réunirai la direction du ministère des Finances pour une première discussion, afin d'analyser les opportunités et les risques, et de définir des pistes d'action, tant vis-à-vis du président Trump et de son équipe que concernant les mesures nécessaires au renforcement de l'industrie israélienne."