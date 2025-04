Trois morts dans les frappes américaines au Yémen

La chaîne libanaise Al-Mayadeen a rapporté ce matin que trois personnes ont été tuées et sept blessées lors des frappes aériennes américaines au Yémen. Un haut responsable du ministère de l'Information des rebelles houthis, Tawfiq al-Hamiri, a déclaré que les opérations des rebelles se poursuivent et s'intensifient concernant leurs capacités défensives, "le blocus maritime et les frappes en profondeur contre Israël". Dans une interview accordée à la chaîne Al-Arabi, al-Hamiri a ajouté à propos des frappes américaines : "Toutes les frappes américaines au Yémen n'ont atteint aucun de leurs objectifs". Il a menacé qu'Israël et les États-Unis subiraient "de très lourdes pertes dans les jours à venir" et que les rebelles houthis ne les craignent pas et préparent des "réponses douloureuses" à l'encontre d'Israël et des États-Unis.