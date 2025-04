La présence militaire égyptienne dans le Sinaï est un "fait accompli" compte tenu de la poursuite de la guerre à Gaza

Des sources ont déclaré ce matin au journal qatari Al-Araby Al-Jadeed que la présence militaire égyptienne dans la zone C est un "fait accompli" et n'est incluse dans aucun nouveau protocole de sécurité entre l'Egypte et Israël. Selon les sources, il n'est pas question de démanteler la nouvelle infrastructure militaire du Sinaï, compte tenu de la poursuite de la guerre à Gaza, du refus d'Israël d'entrer dans la deuxième phase de l'accord et de son insistance à s'accrocher à l'axe de Philadelphie. Les mêmes sources expliquent également qu'en 2012, l'armée égyptienne a violé pour la première fois l'annexe de sécurité de l'accord de paix de 1979, lorsqu'elle a déployé de nombreuses forces, y compris des blindés, à la frontière internationale avec Gaza et Israël.