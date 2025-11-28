"Israël a commis un massacre et un 'crime de guerre' à Beit Jinn", affirme le ministère syrien des Affaires étrangères

"Israël a lancé un bombardement cruel et délibéré sur Beit Jinn et a commis un 'massacre'", a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères. "Israël met en œuvre une politique systématique visant à déstabiliser et à imposer une réalité agressive par la force et a commis un 'crime de guerre' à Beit Jinn". "Israël n'a pas réussi à pénétrer dans la ville, alors elle l'a bombardée avec cruauté. Nous restons attachés à notre droit légitime de défendre nos terres et rejetons toute forme d'agression", a-t-il ajouté.