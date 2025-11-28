LIVE BLOG | Gaza : Tsahal neutralise neuf terroristes supplémentaires dans les tunnels à Rafah
Depuis le début de l’opération, plus de 30 terroristes ont été éliminés alors qu’ils tentaient de fuir les tunnels
Tsahal publie des images de l'opération contre le groupe terroriste Jamaa Islamiya en Syrie
Des caméras corporelles ont filmé l’opération menée cette nuit par la brigade 55 "Hod Hahanit", sous le commandement de la division 210, dans le village de Beit Jinn, dans le sud de la Syrie, a indiqué Tsahal. Trois terroristes de l’organisation Jamaa Islamiya ont été arrêtés. L’opération a abouti à un affrontement direct, au cours duquel trois soldats israéliens ont été gravement blessés, tandis que trois autres ont subi des blessures d’intensité variable. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, et les suspects capturés ont été transférés pour interrogatoire.
Tsahal a annoncé l’élimination de neuf terroristes supplémentaires dans l’infrastructure terroriste souterraine de l’est de Rafah, dans le cadre d’une opération en cours menée par les brigades Nahal et Golani. L’action, coordonnée avec l’unité Yahalom, visait à détruire des tunnels utilisés pour des activités hostiles contre Israël. Selon l’armée, ces terroristes ont été neutralisés grâce à des frappes aériennes et à des moyens de déminage spécialisés. Depuis le début de l’opération, plus de 30 terroristes ont été éliminés alors qu’ils tentaient de fuir les tunnels. Les forces israéliennes restent déployées dans la zone conformément aux termes du cessez-le-feu et poursuivront leurs actions pour éliminer toute menace immédiate.
Jamaa Islamiyya : un acteur terroriste clé sur le front nord
Le groupe terroriste Jamaa Islamiyya, dont plusieurs membres ont été arrêtés aujourd'hui par Tsahal en Syrie, est une organisation terroriste sunnite libanaise fondée comme branche locale des Frères musulmans. Sa composante militaire, créée dans les années 1980, coopère depuis avec d'autres organisations hostiles à Israël. Le mouvement entretient des liens opérationnels étroits avec le Hamas au Liban et en Syrie, ainsi qu’avec le Hezbollah au Liban. Il dispose de sites militaires dans le sud du pays et de réseaux terroristes le long de la frontière syro-libanaise, notamment dans la région de Beit Jinn, lieu de l'opération israélienne de cette nuit. Jamaa Islamiyya possède des arsenaux, recrute des combattants et agit comme un acteur autonome dans la confrontation armée sur le front nord. Au cours de la guerre en cours, Tsahal affirme avoir ciblé à plusieurs reprises ses infrastructures et ses membres en Syrie et au Liban.
"Israël a commis un massacre et un 'crime de guerre' à Beit Jinn", affirme le ministère syrien des Affaires étrangères
"Israël a lancé un bombardement cruel et délibéré sur Beit Jinn et a commis un 'massacre'", a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères. "Israël met en œuvre une politique systématique visant à déstabiliser et à imposer une réalité agressive par la force et a commis un 'crime de guerre' à Beit Jinn". "Israël n'a pas réussi à pénétrer dans la ville, alors elle l'a bombardée avec cruauté. Nous restons attachés à notre droit légitime de défendre nos terres et rejetons toute forme d'agression", a-t-il ajouté.
Le Hamas appelle la communauté internationale à intervenir contre "l'occupation sioniste" en Syrie
"L'attaque criminelle de l'entité sioniste contre la ville de Beit Jinn, dans le sud de la Syrie, qui a causé la mort de plusieurs civils syriens, dont des enfants, constitue une violation de la souveraineté syrienne et s'inscrit dans la continuité de la politique brutale menée par le leader de 'l'occupation sioniste'", a déclaré le Hamas dans un communiqué officiel. "Nous apprécions grandement la résistance héroïque des habitants de la ville de Beit Jinn face à l'agression sioniste et les pertes causées dans les rangs de ses soldats et ses véhicules. Nous appelons la Ligue arabe, l'Organisation de coopération islamique et l'ONU à intervenir immédiatement et à prendre des mesures dissuasives contre 'l'occupation'", a ajouté le groupe terroriste.
Syrie : vols continus de drones israéliens signalés à Beit Jinn et Damas
Les médias syriens rapportent des vols continus de drones de l'armée israélienne dans l'espace aérien de Beit Jinn, où a eu lieu une opération de Tsahal cette nuit et de la banlieue ouest de Damas.
Chef de l'armée libanaise au Sud-Liban : "Israël n'a fourni aucune preuve de trafic d'armes du Hezbollah"
"Israël n'a pas fourni de preuve du trafic d'armes du Hezbollah", a déclaré à la chaîne saoudienne Al-Hadath le chef de l'armée libanaise au Sud-Liban. "Ce qui empêche la mise en œuvre du plan de l'armée au sud du Litani, c'est la poursuite de l'occupation des terres libanaises par Israël. Les maisons qu'Israël a prises pour cible ces dernières semaines se sont avérées ne pas contenir d'armes, comme l'ont documenté l'armée et la FINUL", a-t-il ajouté.
La délégation du Hamas quitte Le Caire sans accord pour entamer la deuxième phase
Sources non officielles : la délégation du Hamas quitte Le Caire sans parvenir à un accord pour entamer la "deuxième phase" des négociations sur le cessez-le-feu.
Opération en Judée-Samarie : Tsahal prévoit la destruction de 24 bâtiments à Jénine
L'armée israélienne a annoncé la démolition prochaine de 24 bâtiments dans le camp de réfugiés de Jénine, en Judée-Samarie, dans le cadre des opérations sécuritaires en cours. Selon le porte-parole de Tsahal, cette décision, prise par le commandement militaire, répond à une "nécessité opérationnelle claire" visant à réduire les menaces pesant sur les forces déployées dans la zone. Les habitants concernés ont été informés mardi et ont reçu la possibilité d’évacuer leurs biens. L’armée assure avoir limité l’ampleur des destructions au strict minimum, après avoir examiné d’autres options. Tsahal affirme que les organisations terroristes utilisent largement des explosifs dans les camps de réfugiés, souvent au cœur de zones densément peuplées, mettant en danger soldats et civils. Au cours du dernier mois, plusieurs suspects ont été arrêtés et des engins explosifs découverts dans ces secteurs, où les opérations israéliennes se déroulent désormais quotidiennement.