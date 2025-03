Trump doute de la loyauté de la France envers l'OTAN, Macron répond : "Nous sommes des alliés solides"

Le président français Emmanuel Macron a répondu au président américain Donald Trump, qui s'interrogeait sur la disponibilité de la France à défendre les États-Unis en cas de besoin dans le cadre de l'alliance de l'OTAN, en déclarant : "Nous sommes des alliés loyaux et solides, nous avons toujours été là l'un pour l'autre". Lors d'une conférence de presse à Bruxelles à l'issue d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne, Macron a ajouté que "la France a toujours fait preuve de respect et d'amitié envers les États-Unis et ses dirigeants, et elle est en droit d'exiger la même chose des Américains". Ces déclarations font suite aux propos de Trump qui avait affirmé : "Je ne suis pas sûr que si les États-Unis avaient un problème et que nous appelions la France ou d'autres pays, ils viendraient nous aider comme ils sont censés le faire."