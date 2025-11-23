Une délégation du Hamas dirigée par Khalil al-Hayya est arrivée au Caire pour discuter de l'escalade à Gaza

La chaîne saoudienne Al-Hadath rapporte, d'après ses sources, qu'une délégation de haut rang du Hamas, dirigée par Khalil al-Hayya, est arrivée au Caire afin de discuter de l'escalade à Gaza avec des responsables des services de renseignement égyptiens. Al-Hadath ajoute, que d'après ses sources, la délégation tiendra des réunions avec des représentants des pays médiateurs afin de discuter des développements sur le terrain et de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.