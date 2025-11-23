LIVE BLOG | Une délégation du Hamas dirigée par Khalil al-Hayya est arrivée au Caire pour discuter de l'escalade à Gaza
Judée-Samarie : opération israélienne rapportée près de Ramallah
Les médias palestiniens rapportent que les forces de l'armée israélienne ont lancé une offensive contre le village d'Al-Mughayir, au nord-est de Ramallah.
Un adolescent de 14 ans arrêté après l’attaque contre le député orthodoxe Yoav Ben-Tzur
La police de Jérusalem a arrêté un garçon de 14 ans impliqué dans l’attaque contre le député orthodoxe de Shas, Yoav Ben-Tzur, survenue la semaine dernière. Un groupe d’extrémistes opposés à son soutien à un projet de loi visant à encadrer la conscription des étudiants des yeshivas a brisé la vitre de son véhicule alors qu’il quittait un cours hebdomadaire dans la capitale. Les forces de l’ordre poursuivent leurs recherches pour identifier d’autres suspects. Cette attaque s’inscrit dans une série de protestations menées par un courant radical d'orthodoxes, farouchement opposé à toute législation sur la conscription, malgré le fait que le texte proposé garantirait de larges exemptions pour leur communauté. L’agression de Ben-Tzur a été largement condamnée par l’ensemble de la classe politique.
Matan Misan, grièvement blessé à Gaza, à Times Square
"La résilience israélienne en pleine action ! Au cœur de Times Square, moins de deux ans après avoir été grièvement blessé lors des combats à Gaza, Matan Misan a prouvé que, quelles que soient ses blessures, rien ne peut l'arrêter", a tweeté l'ambassade d'Israël aux États-Unis accompagné d'une vidéo du soldat sur la mythique place new-yorkaise.
Une délégation du Hamas dirigée par Khalil al-Hayya est arrivée au Caire pour discuter de l'escalade à Gaza
La chaîne saoudienne Al-Hadath rapporte, d'après ses sources, qu'une délégation de haut rang du Hamas, dirigée par Khalil al-Hayya, est arrivée au Caire afin de discuter de l'escalade à Gaza avec des responsables des services de renseignement égyptiens. Al-Hadath ajoute, que d'après ses sources, la délégation tiendra des réunions avec des représentants des pays médiateurs afin de discuter des développements sur le terrain et de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.
"L'organisation reste attachée au cessez-le-feu", déclarent des sources au sein du Hamas
Des sources au sein du Hamas ont déclaré au journal saoudien ASharq Al-Awsat que l'organisation terroriste restait attachée au cessez-le-feu et affirmait n'avoir mené aucune attaque contre des cibles israéliennes. Les sources ont indiqué que la direction du Hamas informait les pays médiateurs de tous les détails des "violations israéliennes" et qu'elle agissait dans plusieurs directions afin de mettre chacun face à ses responsabilités et d'obliger Israël à appliquer l'accord signé.
Sud de Gaza : frappes aériennes rapportées à Rafah et Khan Younès
Les médias palestiniens à Gaza ont récemment fait état d'une frappe de l'armée de l'air dans la ville de Rafah et ont signalé plus tôt dans la matinée une autre attaque à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
Yémen : un tribunal houthi condamne à mort 18 personnes pour "espionnage au profit des britanniques, américains et israéliens"
Des informations provenant du Yémen indiquent qu'un tribunal contrôlé par les Houthis à Sanaa, la capitale du pays, a condamné 18 accusés à être exécutés en public par un peloton d'exécution pour "espionnage au profit des ennemis britanniques, américains et israéliens". Le tribunal a également condamné deux des accusés à des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et en a acquitté trois autres.
L'artillerie israélienne tire dans le centre et le sud de Gaza
Des sources palestiniennes ont fait état de tirs d'artillerie vers des zones situées à l'est du camp d'Al-Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, ainsi qu'en direction de secteurs situés à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.