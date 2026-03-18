Tsahal achève une vague de frappes visant les centres de commandement du régime iranien à Téhéran

L’armée israélienne a annoncé avoir mené une nouvelle vague de frappes aériennes à Téhéran, visant des centres de commandement et des infrastructures stratégiques du régime iranien. Selon Tsahal, l’opération, conduite par l’armée de l’air sous la direction du renseignement militaire, a ciblé notamment le quartier général de l’unité de sécurité des Gardiens de la révolution, chargée de la répression des manifestations, un centre de maintenance des forces de sécurité intérieure ainsi qu’un centre de commandement du dispositif de missiles balistiques. Plusieurs systèmes de défense aérienne ont également été frappés afin de renforcer la supériorité aérienne israélienne dans l’espace iranien. Ces frappes s’inscrivent, selon l’armée, dans une phase visant à affaiblir davantage les structures centrales du régime iranien.