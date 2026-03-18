LIVE BLOG | Nouvelle salve de missile iranien, Tsahal frappe des centres de commandement du régime iranien à Téhéran
Les alertes ont été déclenchées dans le centre d'Israël, la Shfela et la Judée-Samarie
L’Iran annonce l’exécution d’un homme accusé d’espionnage pour Israël
La justice iranienne a annoncé l’exécution d’un homme reconnu coupable d’avoir espionné pour Israël, une première depuis le début de la guerre opposant l’Iran à Israël et aux États-Unis. Selon le site Mizan Online, lié au pouvoir judiciaire, l’individu, identifié comme Kouroush Keyvani, était accusé d’avoir transmis au Mossad des images et des informations sur des sites sensibles du pays. Arrêté lors du conflit de douze jours avec Israël en juin dernier, il aurait également rencontré des agents israéliens et suivi des formations dans plusieurs pays européens ainsi qu’à Tel Aviv, selon les autorités iraniennes.
L'Iran met en garde contre les "répercussions mondiales" de la guerre
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que les conséquences de la guerre au Moyen-Orient se feront sentir à l’échelle mondiale, affirmant qu’une "vague de répercussions" a déjà commencé et touchera tous les pays "sans distinction de richesse, de foi ou de race". Dans un message publié sur X, il a également appelé à une mobilisation accrue de la communauté internationale contre le conflit, estimant que de plus en plus de responsables occidentaux, notamment en Europe et aux États-Unis, jugent la guerre contre l’Iran "injuste". Son message était accompagné d’une référence à la démission du directeur du Centre national américain de lutte contre le terrorisme, intervenue dans le contexte des tensions liées au conflit.
Tsahal achève une vague de frappes visant les centres de commandement du régime iranien à Téhéran
L’armée israélienne a annoncé avoir mené une nouvelle vague de frappes aériennes à Téhéran, visant des centres de commandement et des infrastructures stratégiques du régime iranien. Selon Tsahal, l’opération, conduite par l’armée de l’air sous la direction du renseignement militaire, a ciblé notamment le quartier général de l’unité de sécurité des Gardiens de la révolution, chargée de la répression des manifestations, un centre de maintenance des forces de sécurité intérieure ainsi qu’un centre de commandement du dispositif de missiles balistiques. Plusieurs systèmes de défense aérienne ont également été frappés afin de renforcer la supériorité aérienne israélienne dans l’espace iranien. Ces frappes s’inscrivent, selon l’armée, dans une phase visant à affaiblir davantage les structures centrales du régime iranien.
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le centre d'Israël, la Shfela et la Judée-Samarie en raison de tirs depuis l'Iran
L'Iran revendique l'attaque de missiles à sous-munitions sur le centre d'Israël en représailles à l'élimination d'Ali Larijani
Les Gardiens de la révolution iraniens ont reconnu avoir lancé mercredi, une attaque de missiles balistiques à sous-munitions visant la région de Tel Aviv, affirmant qu’elle constituait une riposte à la mort d’un haut responsable sécuritaire, Ali Larijani, éliminé par Israël. Selon un communiqué relayé par la télévision d’État iranienne, des missiles de type Khorramshahr-4 et Qadr ont été utilisés, une combinaison destinée à maximiser les dégâts et à contourner les systèmes de défense antimissile israéliens. Des images montrent la dispersion de sous-munitions en vol au-dessus d’Israël.
Salves nocturnes de missiles iraniens : deux morts à Ramat Gan, la gare Savidor de Tel Aviv endommagée, des véhicules en feu à Holon
De nouveaux tirs de missiles balistiques iraniens ont causé des dégâts en plusieurs points du centre d’Israël, notamment à la gare de Savidor à Tel Aviv, où le trafic ferroviaire a été temporairement interrompu en raison de dommages aux quais. Des incendies se sont également déclarés à Petah Tikvah et Kfar Qasim, mobilisant les pompiers. À Ramat Gan, en banlieue de Tel Aviv, un couple de septuagénaires a été tué après l’impact d’un missile, alors qu’il se dirigeait apparemment vers un abri. Les secours du Magen David Adom ont par ailleurs pris en charge plusieurs blessés légers, dont un homme de 25 ans touché à la main à Bnei Brak, ainsi que des personnes blessées en tentant de rejoindre des abris ou souffrant de choc émotionnel. Selon les premières informations, certaines destructions seraient liées à l’utilisation de sous-munitions, dont l’une a endommagé une route, tandis que la police et les pompiers sont intervenus sur plusieurs sites d’impact signalés, notamment à Holon, où des véhicules ont pris feu. Au total, les alertes ont été déclenchées cette nuit du centre d'Israël jusqu'à la frontière libanaise.