LIVE BLOG | Salves nocturnes de missiles iraniens sur Israël ; Tsahal frappe simultanément Téhéran et Beyrouth
Des alertes ont été déclenchées nuit dans le centre et le nord du pays en raison de tirs de missiles et de roquettes depuis l'Iran et le Liban
Le passage dans le détroit d’Ormuz reste risqué malgré les escortes navales, estime l’Organisation maritime internationale
Le chef de l’Organisation maritime internationale a averti que les escortes navales ne garantissent pas "à 100 %" la sécurité des navires transitant par le détroit d’Ormuz, a rapporté le Financial Times. Arsenio Dominguez souligne que l’assistance militaire ne constitue pas "une solution durable à long terme" pour sécuriser cette voie maritime stratégique, dans un contexte de fortes tensions régionales qui continuent de menacer la navigation dans la zone.
L’ambassade américaine à Bagdad visée par une attaque de roquettes et de drones
L’ambassade des États-Unis à Bagdad a été la cible d’une attaque d’envergure menée tôt mardi, avec le tir de roquettes et d’au moins cinq drones depuis des zones autour de la capitale irakienne, selon des sources sécuritaires. Un témoin a indiqué à Reuters avoir vu au moins trois drones se diriger vers le complexe diplomatique, dont deux ont été abattus par le système de défense C-RAM, tandis qu’un troisième a frappé l’enceinte, provoquant des incendies et un important dégagement de fumée. Cette attaque est décrite comme la plus intense depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.
Les Émirats arabes unis ferment temporairement leur espace aérien face aux menaces iraniennes
Les Émirats arabes unis ont annoncé la fermeture temporaire et totale de leur espace aérien, qualifiée de "mesure de précaution exceptionnelle", dans un contexte de détérioration rapide de la situation sécuritaire régionale, selon l’agence de presse officielle. Plus tôt, le ministère de la Défense émirati avait indiqué être en train de répondre à des menaces de missiles et de drones en provenance d’Iran, soulignant la montée des tensions et les risques accrus dans la région.
Frappes simultanées de Tsahal à Téhéran et Beyrouth après des attaques coordonnées contre Israël
L’armée israélienne a annoncé avoir mené des vagues de frappes d'envergure et simultanées contre des cibles à Téhéran et à Beyrouth, en réponse à une nouvelle attaque de missiles iraniens contre Israël et à des offensives coordonnées menées avec le Hezbollah. Selon Tsahal, les frappes dans la capitale iranienne visent des "infrastructures du régime terroriste", tandis qu’à Beyrouth, les opérations ciblent des positions du Hezbollah. Cette intensification militaire intervient dans un contexte d’escalade régionale marquée par des attaques conjointes revendiquées par l’Iran et le Hezbollah contre le territoire israélien.
Salves nocturnes de missiles iraniens et de roquettes du Hezbollah sur Israël
Les alertes ont été déclenchées deux fois dans la nuit dans le centre et le nord du pays ainsi qu'en Judée-Samarie en raison de tirs de missiles en provenance d'Iran. Les alertes ont également été déclenchées plusieurs fois à la frontière libanaise après des tirs de roquettes et des lancement de drones du Hezbollah.