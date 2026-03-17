LIVE BLOG | Salves nocturnes de missiles iraniens sur Israël ; Tsahal frappe simultanément Téhéran et Beyrouth

L’ambassade américaine à Bagdad visée par une attaque de roquettes et de drones

L’ambassade des États-Unis à Bagdad a été la cible d’une attaque d’envergure menée tôt mardi, avec le tir de roquettes et d’au moins cinq drones depuis des zones autour de la capitale irakienne, selon des sources sécuritaires. Un témoin a indiqué à Reuters avoir vu au moins trois drones se diriger vers le complexe diplomatique, dont deux ont été abattus par le système de défense C-RAM, tandis qu’un troisième a frappé l’enceinte, provoquant des incendies et un important dégagement de fumée. Cette attaque est décrite comme la plus intense depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.