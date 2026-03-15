Israël débloque 2,6 milliards de shekels supplémentaires pour des achats militaires urgents

Le gouvernement israélien a approuvé lors d’un vote téléphonique nocturne le transfert de 2,6 milliards de shekels (environ 725 millions d'euros) supplémentaires au ministère de la Défense afin de financer des "acquisitions de défense urgentes et essentielles", sur fond de combats contre le régime iranien et au Liban. Selon un communiqué officiel, 1,5 milliard de shekels seront prélevés sur les budgets 2025-2026 initialement destinés aux paiements d’intérêts et de commissions, tandis que 1,1 milliard proviendront des budgets d’autres ministères. Le gouvernement précise toutefois que si le budget 2026-2027 est adopté comme prévu plus tard ce mois-ci, cette somme sera finalement intégrée au budget normal du ministère de la Défense. Cette décision intervient peu après la publication d’un article du site américain Semafor affirmant qu’Israël manquerait dangereusement d’intercepteurs de missiles balistiques, une information qui n’a pas été confirmée. Par ailleurs, le gouvernement avait déjà adopté la semaine dernière une version révisée du budget augmentant de 32 milliards de shekels les fonds alloués au ministère de la Défense en raison de la guerre contre le régime iranien.