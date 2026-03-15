LIVE BLOG | Cinq salves nocturnes depuis l'Iran : deux octogénaires légèrement blessés à Holon
Les alertes ont été déclenchées plusieurs fois dans la nuit du nord au sud du pays en raison de tirs en provenance d'Iran et du Liban
🚨 Les sirènes d'alerte retentissent dans le nord d'Israël en raison de tirs depuis l'Iran
Iran : vingt personnes arrêtées pour espionnage présumé au profit d’Israël
Vingt personnes ont été arrêtées dans la province iranienne d’Azerbaïdjan occidental, dans le nord-ouest du pays, pour avoir prétendument tenté de coopérer avec Israël, selon l’agence de presse Tasnim, citant le bureau du procureur provincial. Les suspects sont accusés d’avoir transmis à Israël des informations sur l’emplacement d’installations militaires et de sécurité iraniennes. Les autorités iraniennes procèdent régulièrement à des arrestations pour espionnage présumé sans toujours fournir de preuves publiques. Selon une source informée de la stratégie militaire israélienne, citée par Reuters, Israël aurait récemment intensifié ses frappes en Iran en ciblant notamment des points de contrôle sécuritaires sur la base d’informations fournies par des informateurs sur le terrain.
Les Gardiens de la révolution iraniens menacent de "poursuivre et tuer" Benjamin Netanyahou
Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a menacé de viser le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou alors que la guerre entre Israël, les États-Unis et le régime iranien se poursuit. Dans un message publié sur leur site Sepah News, les Gardiens de la révolution affirment que "si ce criminel tueur d’enfants est en vie, nous continuerons à le poursuivre et le tuerons avec toute notre force".
Le Pentagone révèle l'identité des six soldats américains tués dans le crash d’un avion ravitailleur en Irak
Le Pentagone a révélé l’identité de six membres d’équipage américains tués dans le crash d’un avion ravitailleur Boeing KC-135 Stratotanker survenu jeudi dans l’ouest de l’Irak, précisant que l’accident n’a pas été causé par des "tirs hostiles". L’appareil s’est écrasé lors d’une opération militaire, tandis qu’un second avion impliqué dans la mission a pu atterrir sans incident. Les militaires décédés sont John Klinner (33 ans), Ariana Savino (31 ans), Ashley Pruitt (34 ans), Seth Koval (38 ans), Curtis Angst (30 ans) et Tyler Simmons (28 ans). Les trois premiers appartenaient à l’US Air Force et les trois autres à la Garde nationale aérienne. Selon le Commandement central des États-Unis (CENTCOM), la perte de l’appareil n’est liée ni à des tirs ennemis ni à des tirs amis. L’accident fait grimper à au moins 13 le nombre de militaires américains morts dans les opérations contre le régime iranien, et une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du crash.
Le Royaume-Uni envisagerait d’envoyer des drones intercepteurs anti-drones au Moyen-Orient
Le Premier ministre britannique Keir Starmer envisagerait d’envoyer des milliers de drones intercepteurs au Moyen-Orient, selon une information du quotidien The Telegraph. D’après l’article, des responsables militaires étudient la possibilité d’utiliser le système anti-drones Octopus, actuellement fabriqué au Royaume-Uni pour être utilisé par l’Ukraine contre la Russie, afin de renforcer les défenses britanniques face aux drones Shahed utilisés par l’Iran. Citant une source anonyme de la défense, le journal affirme que Londres examine le déploiement de ces intercepteurs pour contrer ce qu’il décrit comme un "axe d’agression" iranien et russe. L’agence Reuters indique toutefois ne pas avoir été en mesure de vérifier immédiatement ces informations.
Un rapport américain non confirmé évoque une possible pénurie d’intercepteurs antimissiles en Israël
Un rapport non confirmé du site américain Semafor affirme qu’Israël aurait informé les États-Unis cette semaine qu’il dispose de stocks très limités d’intercepteurs de missiles balistiques, alors que le conflit contre le régime iranien se poursuit. Citant des responsables américains, l’article indique que Washington serait au courant depuis plusieurs mois de cette capacité réduite, tout en assurant que les États-Unis disposent de suffisamment d’intercepteurs pour protéger leurs bases et leurs intérêts dans la région. Le rapport, dont certains éléments ne semblent pas correspondre aux procédures connues des systèmes d’interception israéliens, affirme également qu’Israël chercherait des solutions pour faire face à cette éventuelle pénurie. Il évoque en outre la possibilité que les munitions à fragmentation utilisées par l’Iran accélèrent l’épuisement des stocks, bien que l’armée israélienne utilise notamment le système Dôme de fer pour intercepter les sous-projectiles, et non des systèmes antimissiles balistiques. Aucune confirmation officielle n’a été apportée à ces informations.
Israël débloque 2,6 milliards de shekels supplémentaires pour des achats militaires urgents
Le gouvernement israélien a approuvé lors d’un vote téléphonique nocturne le transfert de 2,6 milliards de shekels (environ 725 millions d'euros) supplémentaires au ministère de la Défense afin de financer des "acquisitions de défense urgentes et essentielles", sur fond de combats contre le régime iranien et au Liban. Selon un communiqué officiel, 1,5 milliard de shekels seront prélevés sur les budgets 2025-2026 initialement destinés aux paiements d’intérêts et de commissions, tandis que 1,1 milliard proviendront des budgets d’autres ministères. Le gouvernement précise toutefois que si le budget 2026-2027 est adopté comme prévu plus tard ce mois-ci, cette somme sera finalement intégrée au budget normal du ministère de la Défense. Cette décision intervient peu après la publication d’un article du site américain Semafor affirmant qu’Israël manquerait dangereusement d’intercepteurs de missiles balistiques, une information qui n’a pas été confirmée. Par ailleurs, le gouvernement avait déjà adopté la semaine dernière une version révisée du budget augmentant de 32 milliards de shekels les fonds alloués au ministère de la Défense en raison de la guerre contre le régime iranien.
Les États-Unis ordonnent le départ de leur personnel non essentiel d’Oman
Le département d’État américain a ordonné aux employés non essentiels du gouvernement américain ainsi qu’aux membres de leurs familles de quitter Oman. Cette décision est motivée par des préoccupations de sécurité dans un contexte de tensions régionales accrues, alors que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre le régime iranien se poursuit. Washington estime que la situation actuelle pourrait présenter des risques pour son personnel dans le pays et a donc pris cette mesure de précaution.
Cinq salves nocturnes depuis l'Iran : deux octogénaires légèrement blessés à Holon
Les alertes ont été déclenchées plusieurs fois dans la nuit du nord au sud du pays en raison de tirs en provenance d'Iran et du Liban. Un couple âgé de plus de 80 ans a été soigné pour des blessures légères causées par des éclats de verre et une inhalation de fumée.