LIVE BLOG | Centre de Gaza : le corps d'un otage détenu par le Jihad islamique découvert à Nuseirat (Al-Jazeera)
Les recherches avaient repris il y a quelques jours
"Les brigades Al-Quds ont trouvé les restes du corps d'un Israélien enlevé au nord du camp de Nuseirat", a annoncé la chaîne qatarie Al-Jazeera.
Khan Younès : Tsahal neutralise trois terroristes ayant franchi la ligne jaune
L’armée israélienne a indiqué lundi que des soldats de la brigade Kfir avaient identifié un terroriste armé ayant franchi la ligne jaune et s’étant approché des troupes opérant dans la zone de Khan Younès, représentant une menace immédiate. Un second incident a été signalé dans le même secteur : deux autres terroristes armés ont eux aussi franchi la ligne jaune et se sont approchés des forces israéliennes, constituant également un danger direct. Guidée par les troupes au sol, l’aviation israélienne a alors frappé les trois individus afin d’éliminer la menace. L’armée affirme que les cibles ont été touchées. Selon Tsahal, les forces du Commandement Sud restent déployées dans la zone conformément aux modalités du cessez-le-feu en vigueur et continueront d’agir pour neutraliser toute menace immédiate.
Sud de Gaza : frappe aérienne contre deux terroristes ayant franchi la ligne jaune
L'armée de l'air israélienne a attaqué ce matin deux terroristes qui avaient franchi la ligne jaune à Khan Younès et s'approchaient des forces israéliennes dans la zone constituant une menace. Les résultats de la frappe sont en cours d'examen.
Gaza : un mort et plusieurs blessés signalés dans une frappe israélienne près de Khan Younès
Une personne aurait été tuée et plusieurs autres blessées lors d'une attaque israélienne dans la ville de Bani Suheila, à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.
Un mort rapporté dans une frappe israélienne à l'est de Gaza City
La chaîne qatarie Al-Araby Al-Jadeed rapporte un mort dans un bombardement israélien dans la zone d'Al-Sha'af, dans le quartier de Tufah, près de la ligne jaune, à l'est de la ville de Gaza.
"Faire face à la menace israélienne est une responsabilité mondiale commune", estime l'Iran
"Les aventures militaires d'Israël constituent la menace la plus grave non seulement pour la stabilité de la région, mais aussi pour la paix et la sécurité internationales. Faire face à cette menace israélienne est une responsabilité mondiale commune", a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères, a rapporté le média Iran en arabe.
Source sécuritaire israélienne : "il est possible d'affaiblir considérablement le Hezbollah en quelques jours de combats seulement"
"Il faut achever la 'campagne d'affaiblissement' contre le Hezbollah avant la fin de l'année. Si nous n'affaiblissons pas le Hezbollah avant la fin de l'année, ils nous surprendront par leur timing", a déclaré une source sécuritaire israélienne à la chaîne saoudienne Al-Hadath. "Le gouvernement libanais ne remplit pas sa mission d'affaiblissement du Hezbollah, et nous n'attendrons pas. Il est possible d'affaiblir considérablement le Hezbollah pendant de nombreuses années en combattant pendant quelques jours seulement", a ajouté la source..
Sud de Gaza : frappes aériennes signalées à Rafah
Des avions de combat ont mené des frappes aériennes parallèlement à des tirs depuis des hélicoptères sur la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont rapporté des sources locales.