"Le Liban traverse une phase décisive en raison de 'l'occupation israélienne et de la poursuite des attaques et des violations'", a déclaré le chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, ont rapporté les médias locaux. "Ces attaques et violations israéliennes empêchent l'achèvement des préparatifs militaires et causent la destruction de biens et d'installations. Les attaques et violations israéliennes font des morts et des blessés", a-t-il poursuivi. "L'armée libanaise a déployé des efforts considérables depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessation des hostilités. Nous sommes conscients de la situation exceptionnelle qui entoure la mise en œuvre du plan de déploiement de l'armée, qui se déroule conformément au calendrier fixé".