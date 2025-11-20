LIVE BLOG | Rafah : Tsahal élimine cinq terroristes sortis d'un tunnel au-delà de la ligne jaune
Les terroristes s’étaient rapprochés des forces israéliennes déployées dans le sud de la bande de Gaza, constituant une menace immédiate
Judée-Samarie : plus de 60 suspects arrêtés, dont 18 membres du Hamas lors d'opérations antiterroristes de Tsahal
Tsahal a annoncé l’arrestation de plus de 60 suspects en Judée-Samarie au cours de la dernière semaine, dans le cadre d’opérations menées avec le Shin Bet. Parmi eux figurent 18 membres du Hamas ainsi que des individus accusés d’incitation à la haine ou de préparation d’attentats. Les forces israéliennes ont saisi des armes (fusils M-16, pistolets, engins explosifs) et confisqué plus d’une quinzaine de véhicules financés par des fonds terroristes. Les soldats ont également démantelé deux ateliers de fabrication d’armes, interpellé des trafiquants d’armes et des lanceurs de cocktails Molotov, et mené des opérations ciblées contre des infrastructures terroristes.
Syrie : Tsahal détruit des armes lors d’opérations menées dans le sud du pays
L’armée israélienne a indiqué que la brigade de réserve "Hod HaHanith" (55), rappelée ces derniers mois pour une nouvelle mobilisation, mène actuellement des opérations dans le sud de la Syrie sous le commandement de la division 210. Les forces réalisent des missions défensives destinées à protéger la sécurité des habitants d’Israël, et en particulier ceux du Golan. Dans le cadre de ces activités, les soldats ont achevé une opération de recherche et de fouille ayant permis de découvrir différents types d’armements, notamment des fragments de roquettes et des RPG. L’ensemble du matériel identifié a été détruit sur place. Les forces de la division restent déployées dans la zone.
Tsahal élimine une cellule terroriste sortie d’une infrastructure souterraine à Rafah
L’armée israélienne a annoncé avoir éliminé une cellule de cinq terroristes qui avait émergé d’une infrastructure terroriste souterraine dans l’est de Rafah, au-delà de la ligne jaune. Selon Tsahal, les hommes armés s’étaient rapprochés des forces israéliennes déployées dans le sud de la bande de Gaza, constituant une menace immédiate. Guidée par les troupes présentes au sol, l’aviation a ciblé et neutralisé les cinq terroristes. L’armée précise que les forces du Commandement Sud restent déployées dans la zone conformément à l’accord en vigueur et continueront d’agir pour éliminer tout danger immédiat.
Frappes israéliennes rapportées dans l'est de Gaza City
Des sources gazaouies rapportent que des avions de chasse israéliens ont mené une série de frappes dans les quartiers est de la ville de Gaza.
"Le Liban traverse une phase décisive en raison de 'l'occupation israélienne", déclare le chef de l'armée libanaise
"Le Liban traverse une phase décisive en raison de 'l'occupation israélienne et de la poursuite des attaques et des violations'", a déclaré le chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, ont rapporté les médias locaux. "Ces attaques et violations israéliennes empêchent l'achèvement des préparatifs militaires et causent la destruction de biens et d'installations. Les attaques et violations israéliennes font des morts et des blessés", a-t-il poursuivi. "L'armée libanaise a déployé des efforts considérables depuis l'entrée en vigueur de l'accord de cessation des hostilités. Nous sommes conscients de la situation exceptionnelle qui entoure la mise en œuvre du plan de déploiement de l'armée, qui se déroule conformément au calendrier fixé".
Israël révèle l’arrestation du médecin du Hamas lié au sort d’Hadar Goldin
L’armée israélienne et le Shin Bet dévoilent que les forces spéciales ont arrêté en juillet le Dr Marwan al-Hams, haut responsable médical du Hamas à Gaza.
Le médecin, interpellé lors d’une visite à un hôpital de la Croix-Rouge à Khan Younès, a déclaré la mort du lieutenant Hadar Goldin en 2014 et détenait des informations sur l’emplacement de sa dépouille. Cette arrestation s’inscrit dans des dizaines d’opérations secrètes menées ces six derniers mois pour tenter de récupérer le corps de l’officier.
Malgré ces efforts, la dépouille de Goldin n’a été restituée à Israël que début novembre.
Benjamin Netanyahou promet 17 000 soldats haredim dans l’armée
Benjamin Netanyahou affirme que son projet de loi sur l’enrôlement des orthodoxes permettra d’intégrer 17 000 Haredim dans Tsahal en trois ans. Il appelle les rabbins à soutenir l’initiative, malgré l’opposition persistante de la direction haredie.
Aujourd’hui, environ 80 000 hommes orthodoxes sont théoriquement mobilisables mais n’effectuent pas leur service. L’armée estime avoir besoin de 12 000 nouvelles recrues pour faire face à la pression opérationnelle imposée par la guerre et par les fronts multiples.
Sde Teiman : la Cour bloque temporairement la nomination de Ben-Hamo
La Cour suprême suspend l’entrée en fonction du juge retraité Yosef Ben-Hamo, nommé par Yariv Levin pour superviser l’enquête sur les fuites du centre de détention de Sde Teiman. Le recours a été déposé par l’Israel Democracy Guard, dénonçant une ingérence politique dans un processus pénal. Le ministre de la Justice, le procureur général et l’État disposent jusqu’à lundi pour répondre.
La nomination intervient après une polémique autour de l’ancienne procureure militaire, Yifat Tomer-Yerushalmi.
Turquie : Netanyahou dit vouloir un accord, mais n’exclut pas la menace
Benjamin Netanyahou affirme qu’Israël souhaite un arrangement avec la Turquie, tout en ne pouvant exclure qu’Ankara devienne une menace stratégique.
Il révèle avoir empêché l’armée turque d’entrer dans le sud de la Syrie et au sein de la base T-4. Malgré la virulence d’Erdogan, Israël maintient des canaux de dialogue discrets. Netanyahou ajoute que la planification militaire israélienne tiendra compte du développement des capacités turques.
Mamdani condamne les slogans violents lors de la manifestation à New York
Le maire de New York, Zohran Mamdani, réagit après la manifestation virulente devant la synagogue Park East. Il estime que « tout New-Yorkais doit pouvoir entrer librement dans un lieu de culte sans intimidation ». La veille, des militants anti-Israël avaient crié : « Death to the IDF » et « Globalize the intifada ». Le porte-parole de Mamdani précise que le maire-élu désapprouve le langage utilisé, tout en critiquant l’usage de lieux religieux pour promouvoir l’alyah.
Syrie : Netanyahou dit privilégier un accord mais promet une défense ferme
Après sa visite sur la frontière syrienne, Benjamin Netanyahou déclare qu’un accord de sécurité avec Damas serait « préférable », mais pas indispensable. Il assure que la défense de la frontière et la protection des Druzes seront garanties « avec ou sans accord ». Les discussions, menées avec médiation américaine, restent conditionnées à des « paramètres » que le Premier ministre ne détaille pas.
Le Shin Bet bascule et soutient la peine de mort pour terroristes
Changement majeur : le chef du Shin Bet, David Zini, annonce soutenir le projet de loi rétablissant la peine de mort pour terroristes. Cette position rompt avec l’opposition historique des anciens chefs du service. Le projet, proposé par une députée d’Otzma Yehudit, a déjà passé une première lecture.
Il est désormais examiné au sein de la commission de la sécurité nationale.
Israël veut réduire sa dépendance militaire aux États-Unis
Benjamin Netanyahou dévoile un plan visant à développer une production autonome de munitions pour réduire la dépendance envers Washington.
Le Premier ministre évoque une réunion stratégique de quatre heures sur ce projet. Objectif : garantir que les capacités de Tsahal restent supérieures à celles de tout acteur régional. Netanyahou résume sa doctrine : « la paix par la force ».
La Maison Blanche affirme ne pas avoir été informée de la rencontre entre l’ambassadeur Huckabee et Jonathan Pollard
La Maison Blanche assure ne pas avoir été mise au courant de la rencontre tenue plus tôt cette année entre l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, et Jonathan Pollard, ancien analyste de la Navy condamné pour espionnage au profit d’Israël.
Interrogée en conférence de presse à la suite d’un article du New York Times, la porte-parole Karoline Leavitt a déclaré : « La Maison Blanche n’était pas au courant de cette réunion, mais le président soutient l’ambassadeur Huckabee et tout ce qu’il fait pour les États-Unis et Israël. » Selon le quotidien américain, cette rencontre aurait provoqué la colère de la CIA et d’autres hauts responsables de l’administration.
Donald Trump accueille à la Maison Blanche un groupe d’otages récemment libérés
Le président américain Donald Trump reçoit cet après-midi à la Maison Blanche un groupe d’otages récemment libérés de Gaza. Parmi eux : Omri Miran, Eitan Mor, Matan Angrest, Nimrod Cohen, Avinatan Or, Bar Kuperstein, les frères Ariel et David Cunio, ainsi que les jumeaux Ziv et Gali Berman — tous libérés le mois dernier après deux ans de captivité. Selon le Forum des familles d’otages, 17 anciens captifs participent à cette visite, organisée après la libération de 20 otages dans le cadre du cessez-le-feu entré en vigueur le mois dernier. Plusieurs d’entre eux ont apporté des cadeaux au président Trump, en signe de gratitude pour son rôle dans l’accord qui a permis leur retour en Israël. Hier, le groupe a rencontré un ensemble de parlementaires américains des deux partis au Capitole.
Benjamin Netanyahou s’entretient avec l’ex-otage Alon Ohel, resté en Israël
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a parlé aujourd’hui avec Alon Ohel, ancien otage libéré le mois dernier après deux ans de captivité à Gaza. Contrairement à d’autres ex-otages, Ohel n’a pas participé au déplacement à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump. Selon le bureau du Premier ministre, Netanyahou s’est enquis de son état de santé, de son parcours de réhabilitation et a adressé ses vœux de soutien à sa famille. Un échange présenté comme « personnel et chaleureux », au moment où la question des otages reste au cœur de l’agenda israélien.
Tsahal élimine deux hauts responsables du Hamas impliqués dans des attaques navales et la détention d’otages
Tsahal et le Shin Bet annoncent avoir éliminé deux hauts responsables du Hamas lors de frappes menées mercredi dans la bande de Gaza, en réponse à une violation de l’accord de cessez-le-feu. Les opérations ont été conduites sur la base de renseignements conjoints, visant des infrastructures et des commandants terroristes à travers le territoire.
Parmi les terroristes éliminés figure Abdallah Abu Shamala, chef de l’appareil naval du Hamas. Cadre expérimenté, il avait participé à l’infiltration navale contre la base de Zikim durant l’opération Bordure Protectrice, entraîné les unités navales du Hamas et contribué à planifier l’attaque maritime du 7 octobre. Il était également impliqué dans la préparation de multiples attaques contre les forces israéliennes au cours de la guerre. Le second terroriste éliminé est Fadi Abu Mustafa, responsable de la construction du réseau de tunnels de la brigade de Khan Younès. Il a participé à la détention de plusieurs otages israéliens, parmi lesquels Nimrod Cohen et David Cunio. Selon Tsahal et le Shin Bet, ces frappes visaient à neutraliser des éléments « directement impliqués dans des attaques contre Israël et dans la prise d’otages ».
Rahat : un homme de 30 ans succombe à ses blessures après une fusillade familiale
Un homme de 30 ans grièvement blessé lors d’une fusillade à Rahat est décédé à l’hôpital. L’attaque avait déjà coûté la vie à un adolescent de 17 ans et blessé trois autres membres de la même famille. Selon la police, la fusillade pourrait être liée à un différend amoureux entre cousins dans cette ville bédouine du sud.
Aucune arrestation n’a encore été effectuée.
Riyad condamne les frappes israéliennes à Gaza et dénonce des “violations flagrantes”
L’Arabie saoudite a condamné les frappes aériennes israéliennes menées hier dans la bande de Gaza, alors que Tsahal ripostait après des tirs du Hamas contre ses soldats.
Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères dénonce « les violations flagrantes » commises par « l’occupation israélienne ». Riyad a également critiqué la visite de Benjamin Netanyahou en Syrie, où des forces israéliennes sont déployées pour sécuriser la frontière.
Tsahal crée un bataillon de réservistes de plus de 50 ans, opérationnel dès 2026
Selon une révélation d’i24NEWS, Tsahal a validé la création d’un nouveau bataillon composé de réservistes âgés de plus de 50 ans, baptisé “Atzmon”.
Ce bataillon regroupe d’anciens combattants ayant obtenu une exemption liée à l’âge mais qui se sont portés volontaires pour reprendre du service. Après avoir achevé toutes les étapes de formation et d’homologation, l’unité pourra opérer de manière indépendante à partir de 2026. Ces derniers mois, les soldats du bataillon ont déjà participé à plusieurs opérations ciblées dans des villages de Judée-Samarie, en coordination avec des unités régulières, afin d’harmoniser procédures et communication. Le potentiel de recrutement pour cette tranche d’âge est estimé à plus de 3 000 combattants. Tsahal a confirmé les informations.