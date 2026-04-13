LIVE BLOG | Sud-Liban : deux soldats israéliens modérément blessés par une roquette du Hezbollah
Parallèlement à ses attaques contre les forces israéliennes déployées au Liban, le groupe terroriste poursuit ses tirs en direction du nord d'Israël
Donald Trump : "je me fiche que l’Iran revienne ou non à la table des négociations"
Le président américain Donald Trump a affirmé ne pas se soucier d’un éventuel retour de l’Iran aux négociations, après l’échec des discussions tenues au Pakistan. S’exprimant devant la presse à la base aérienne d'Andrews, à son retour de Floride, il a déclaré : "Je me fiche qu’ils reviennent ou non. S’ils ne reviennent pas, ça me va". Dans ce contexte de tensions accrues, l’armée américaine doit mettre en œuvre dès lundi un blocus des ports iraniens, marquant une nouvelle étape dans l’escalade entre Washington et Téhéran.
Donald Trump attaque le pape Léon, jugé "faible" et critiqué sur l’Iran
Le président américain Donald Trump a vivement critiqué le Pape Léon, l’accusant d’être "faible" face à la criminalité et "désastreux" en matière de politique étrangère, après que le souverain pontife a exprimé des réserves sur ses positions diplomatiques et migratoires. Dans un message publié sur Truth Social, Trump a également affirmé ne pas vouloir d’un pape qui considérerait comme acceptable que l’Iran dispose de l’arme nucléaire. Il a réitéré ces propos devant des journalistes, durcissant encore le ton à l’égard du chef de l’Église catholique.
Donald Trump envisagerait des frappes limitées contre l’Iran après l’échec des négociations
Le président américain Donald Trump étudierait la possibilité de reprendre des frappes militaires ciblées contre l’Iran, en complément du blocus du détroit d’Ormuz, afin de sortir de l’impasse diplomatique, selon des informations rapportées par le Wall Street Journal citant des responsables et des sources proches du dossier. Cette option viserait à accroître la pression sur Téhéran après l’échec des discussions de paix.
Le prix du pétrole s’envole après l’annonce du blocus américain contre l’Iran
Les prix du pétrole ont fortement augmenté dès l’ouverture des marchés après l’annonce par les États-Unis d’un blocus des ports iraniens à partir de lundi. Le baril de pétrole américain a grimpé de 8 % pour atteindre 104,24 dollars, tandis que le Brent, référence internationale, a progressé de 7 % à 102,29 dollars. Cette hausse s’inscrit dans un contexte de forte volatilité liée au conflit avec l’Iran : le Brent était passé d’environ 70 dollars avant le début des hostilités fin février à des pics dépassant 119 dollars, avant de reculer légèrement vendredi à 95,20 dollars dans l’attente de négociations de paix.
Abbas Araghchi : l'Iran a abordé les négociations avec les États-Unis "de bonne foi", mais s'est heurté à une attitude "maximaliste"
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que l’Iran avait participé "de bonne foi" à des discussions avec les États-Unis visant à mettre fin au conflit, mais que ces efforts avaient été compromis par des exigences jugées excessives de la part de Washington. Dans un message publié sur la plateforme X, il a évoqué des négociations intensives au plus haut niveau, les plus importantes depuis 47 ans, assurant que les deux parties étaient proches d’un accord formalisé à Islamabad. Toutefois, selon lui, un changement constant des conditions et une approche "maximaliste" américaine, ainsi que des mesures de blocage, ont empêché la conclusion d’un mémorandum d’entente, dénonçant une absence de réciprocité dans les gestes de bonne volonté.
Sud-Liban : deux soldats israéliens modérément blessés par une roquette du Hezbollah
Deux soldats de la 98e division de l'armée israélienne ont été modérément blessés dimanche soir lors d'une attaque à la roquette menée par le Hezbollah dans le sud du Liban, a indiqué Tsahal. Les soldats, qui ont été blessés par l'onde de choc provoquée par l'impact de la roquette, ont été transportés à l'hôpital et leurs familles ont été informées, a précisé l'armée.