LIVE BLOG | Sud-Liban : deux soldats israéliens modérément blessés par une roquette du Hezbollah

Donald Trump : "je me fiche que l’Iran revienne ou non à la table des négociations"

Le président américain Donald Trump a affirmé ne pas se soucier d’un éventuel retour de l’Iran aux négociations, après l’échec des discussions tenues au Pakistan. S’exprimant devant la presse à la base aérienne d'Andrews, à son retour de Floride, il a déclaré : "Je me fiche qu’ils reviennent ou non. S’ils ne reviennent pas, ça me va". Dans ce contexte de tensions accrues, l’armée américaine doit mettre en œuvre dès lundi un blocus des ports iraniens, marquant une nouvelle étape dans l’escalade entre Washington et Téhéran.