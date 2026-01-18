LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal annonce la fin d’une mission contre le Hezbollah
Tsahal a publié des documents des missions que l’unité multidimensionnelle de Tsahal a mené contre le Hezbollah
L'armée syrienne prend le contrôle du plus grand barrage et du plus grand champ pétrolier du pays
L'armée syrienne a repris la ville de Tabqa, dans le nord du pays, et son barrage adjacent, le plus grand du pays, aux combattants kurdes, annonce l'agence de presse officielle syrienne. L'armée a par ailleurs également pris le contrôle du plus grand champ pétrolier du pays, "Omar", et du champ gazier de Conoco, a rapporté l'agence de presse Reuters, citant trois sources sécuritaires.
L'Iran arrête des membres de la minorité bahaïe, accusés d'être impliqués dans les "émeutes"
Les autorités iraniennes ont annoncé samedi avoir arrêté des membres de la minorité bahaïe, les accusant d'être impliqués dans ce que le régime qualifie d'"émeutes", a indiqué l'AFP citant l'agence de presse iranienne Tasnim.
Le bilan des manifestations en Iran s'élève à plus de 16 500 morts (média britannique)
Le bilan des morts lors des manifestations réprimées en Iran dépasse les 16 500, rapporte le journal britannique Sunday Times, citant un rapport établi par des médecins iraniens.
Sud-Liban : Tsahal annonce la fin d’une mission contre le Hezbollah
Tsahal a annoncé que les forces de l’unité multidimensionnelle ont achevé leur mission au Sud-Liban, menée sous le commandement de la division 91. Cette opération, qui s’est déroulée au cours des deux derniers mois, visait à empêcher l’implantation du groupe terroriste Hezbollah dans la région. L’unité a mené des activités intensives de renseignement, identifié des infrastructures ennemies et participé à la neutralisation de terroristes du Hezbollah. Les forces ont également joué un rôle clé dans l’orientation des frappes et dans l’appui aux opérations terrestres et aériennes, ayant conduit à la destruction de nombreuses infrastructures terroristes. L’armée israélienne a diffusé des images documentant les opérations de neutralisation et la destruction de ces installations, soulignant l’importance de cette mission dans la lutte contre les capacités militaires du Hezbollah au sud du Liban.
