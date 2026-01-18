LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal annonce la fin d’une mission contre le Hezbollah

Sud-Liban : Tsahal annonce la fin d’une mission contre le Hezbollah

Tsahal a annoncé que les forces de l’unité multidimensionnelle ont achevé leur mission au Sud-Liban, menée sous le commandement de la division 91. Cette opération, qui s’est déroulée au cours des deux derniers mois, visait à empêcher l’implantation du groupe terroriste Hezbollah dans la région. L’unité a mené des activités intensives de renseignement, identifié des infrastructures ennemies et participé à la neutralisation de terroristes du Hezbollah. Les forces ont également joué un rôle clé dans l’orientation des frappes et dans l’appui aux opérations terrestres et aériennes, ayant conduit à la destruction de nombreuses infrastructures terroristes. L’armée israélienne a diffusé des images documentant les opérations de neutralisation et la destruction de ces installations, soulignant l’importance de cette mission dans la lutte contre les capacités militaires du Hezbollah au sud du Liban.