New York : Zohran Mamdani, déclare qu'il respecterait le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Netanyahou

Le candidat à la mairie de New York, Zohran Mamdani, a déclaré qu'il respecterait le mandat d'arrêt délivré par la CPI à l'encontre de Netanyahou. "Que ce soit pour Netanyahou ou Poutine. Je ne suis pas Trump, je respecterai la loi, je ne la contournerai pas".