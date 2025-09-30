LIVE BLOG | Gaza : plus de 160 cibles terroristes frappées par Tsahal au cours des dernières 24 heures
Plusieurs terroristes ont été neutralisés et de nombreuses infrastructures qu'ils utilisaient détruites
New York : Zohran Mamdani, déclare qu'il respecterait le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Netanyahou
Le candidat à la mairie de New York, Zohran Mamdani, a déclaré qu'il respecterait le mandat d'arrêt délivré par la CPI à l'encontre de Netanyahou. "Que ce soit pour Netanyahou ou Poutine. Je ne suis pas Trump, je respecterai la loi, je ne la contournerai pas".
https://x.com/i/web/status/1972922263403196854
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Gaza : plus de 160 cibles terroristes frappées par Tsahal au cours des dernières 24 heures
Au cours des dernières 24 heures, l’armée israélienne a intensifié ses frappes contre des objectifs terroristes dans la bande de Gaza, frappant plus de 160 cibles. Lundi soir, deux terroristes armés qui tentaient de s’approcher d’un blindé israélien à Gaza ont été neutralisés par les forces de la brigade Kfir. Dans le même temps, la division 98 a ciblé et éliminé un chef de cellule du Hamas et trois autres terroristes, tandis que la division 162 a engagé des affrontements directs avec appui aérien. Dans le nord de la bande de Gaza, la division 99 a détruit plusieurs bâtiments de commandement et infrastructures terroristes. Parmi les cibles frappées par l’aviation israélienne figuraient des terroristes, des dépôts d’armes, des postes d’observation et d’autres installations terroristes. Tsahal affirme poursuivre ses opérations avec détermination et intensité contre les organisations terroristes présentes dans la bande de Gaza.
https://x.com/i/web/status/1972926365725855937
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Abbas Araghchi : "Seul un plan qui reconnaît le droit des Palestiniens à l'autodétermination peut être viable"
"L'Iran a toujours exigé la fin du massacre à Gaza, et je pense qu'il est de la responsabilité de tous les pays de contribuer à mettre fin à ces crimes", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. "Au cours des huit dernières années, il y a peut-être eu plus de 100 plans pour le conflit au Moyen-Orient, mais seul un plan qui reconnaît et respecte le droit des Palestiniens à l'autodétermination peut être viable. Nous attendons de voir si cela se produira ou non".
"Tous les efforts doivent désormais viser à mettre fin à la guerre", déclare le vice-président de l'AP
Hussein al-Cheikh, vice-président de l'Autorité palestinienne : Nous réaffirmons notre engagement positif à parvenir à un accord et à garantir sa mise en œuvre, afin d'assurer la sécurité, la stabilité et la paix aux peuples de la région. Tous les efforts doivent désormais viser à mettre fin à la guerre, aux tueries, à la destruction et à la famine.
L'Autorité palestinienne s'engage à travailler avec les États-Unis et les pays de la région pour mettre fin à la guerre à Gaza
"Nous saluons les efforts déployés par le président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et sommes convaincus qu'il trouvera le chemin de la paix. Nous réaffirmons notre engagement à travailler avec les États-Unis et les pays de la région pour mettre fin à la guerre à Gaza par le biais d'un accord qui garantira l'acheminement de l'aide humanitaire et la libération des otages et des prisonniers".
Greta Thunberg : "Nous demandons la levée du blocus de Gaza"
Greta Thunberg dans une interview accordée à CNN : "Le problème ici n'est pas seulement que l'aide humanitaire n'est pas autorisée à entrer. Nous demandons que le blocus soit levé".
La flottille Sumud appelle le monde à envoyer des navires pour les escorter jusqu'à Gaza
"Nous appelons les gouvernements turc, italien, espagnol et tous les gouvernements du monde entier à traduire leur soutien en engagements et en actions. Nous appelons les gouvernements des pays participants à escorter nos navires jusqu'aux côtes de la bande de Gaza", a déclaré la direction de la flottille Sumud pour Gaza, selon des propos rapportés par Al-Jazeera.
"Je suis du côté d'Israël", déclare Donald Trump à des dirigeants juifs américains
Le président Trump à des dirigeants juifs américains après sa rencontre avec Netanyahou : "Je suis du côté d'Israël, j'ai réussi à rassembler tout le monde autour de cette question, nous avons beaucoup d'élan." La réunion a eu lieu cette nuit, quelques heures après le départ de Netanyahou de la Maison Blanche.
Benjamin Netanyahou s'est envolé pour rentrer en Israël
Steve Witkoff à propos du plan Trump : "Nous bénéficions d'un large soutien, je pense que nous allons atteindre notre objectif"
L'envoyé spécial Steve Witkoff à propos du plan du président Trump visant à mettre fin au conflit à Gaza : "Nous bénéficions d'un large soutien de la part des pays du Golfe. Nous bénéficions d'un large soutien de la part des Européens. Y a-t-il encore des détails à régler ? Oui, mais je pense que nous allons atteindre notre objectif".
https://x.com/i/web/status/1972789105806430375
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
Les Américains sont plus nombreux à soutenir les Palestiniens qu'Israël, selon un nouveau sondage du New York Times
Les Américains sont plus nombreux à soutenir les Palestiniens qu'Israël, pour la première fois depuis la création du sondage en 1998. 34 % soutiennent Israël, 35 % soutiennent les Palestiniens, 31 % ne savent pas ou soutiennent les deux. Près de sept électeurs sur dix âgés de moins de 30 ans s'opposent à l'octroi d'une aide sécuritaire ou économique supplémentaire à Israël. Il y a encore toute une série de données négatives. Ce sondage est considéré comme l'un des plus fiables aux États-Unis en termes de méthodologie.
Sud-Liban : Tsahal élimine deux terroristes du Hezbollah qui planifiaient d'attaquer Israël
L’armée israélienne a annoncé avoir neutralisé deux terroristes du Hezbollah impliqués dans la planification d’attaques contre Israël. Un raid aérien a visé Mohammad Abbas Shaashoua, responsable de l’artillerie du Hezbollah dans la région de Souhmour (sud-Liban). Il était impliqué dans des tirs de roquettes vers Kiryat Shmona et le Golan, ainsi que dans la reconstruction d’infrastructures terroristes. Dans le même temps, Mohammad Hussein Yassine, haut responsable de l’artillerie du Hezbollah dans le secteur de Chaqif, a également été tué. Il avait coordonné des attaques contre la Haute Galilée et œuvrait au transfert d’armes au sud du Litani. Tsahal souligne que ces activités violaient les arrangements entre Israël et le Liban et affirme poursuivre ses opérations pour "éliminer toute menace contre l’État d’Israël".
https://x.com/i/web/status/1972867812369547275
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .