LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal élimine trois terroristes du Hezbollah, dont l'un servait dans l'armée libanaise
Les deux autres terroristes éliminés comprenaient notamment un membre du dispositif de défense aérienne du Hezbollah
Judée-Samarie : raid israélien près de Tulkarem, de nombreuses arrestations effectuées
Des sources palestiniennes rapportent que les forces de l'armée israélienne ont mené un raid dans le village de Deir al-Ghusoun, au nord de Tulkarem, et procédé à de nombreuses arrestations.
Gaza centre : frappes israéliennes signalées à Deir el-Balah
Des avions de chasse israéliens auraient bombardé un bâtiment dans la ville de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza et auraient mené d'autre frappes aériennes dans l'est de la localité, rapportent des sources gazaouies.
Sud-Liban : Tsahal a pénétré à 300 mètres à l'intérieur du territoire libanais (sources libanaises)
L'armée israélienne a détruit un immeuble de trois étages et le cimetière oriental du quartier d'Al-Qasir à Meiss al-Jabal, dans le sud du pays, a été endommagé par une explosion provoquée par une force israélienne qui a pénétré à environ 300 mètres dans la zone, selon des sources libanaises.
Sud-Liban : Tsahal élimine trois terroristes du Hezbollah, dont l'un servait dans l'armée libanaise
Tsahal a annoncé mardi avoir éliminé trois terroristes du Hezbollah lors d’une frappe ciblée menée lundi dans la région de Saïda, dans le sud du Liban. Selon le communiqué militaire, ils étaient impliqués dans la préparation d’attaques terroristes contre des soldats israéliens et dans la tentative de reconstitution d’infrastructures terroristes du Hezbollah dans le secteur. Tsahal précise qu’un examen préliminaire a révélé que l’un des terroristes éliminés servait simultanément au sein d’une unité de renseignement de l’armée libanaise. Les deux autres terroristes tués comprenaient notamment un membre du dispositif de défense aérienne du Hezbollah opérant dans la même zone. L’armée israélienne a vivement dénoncé ce qu’elle qualifie de coopération entre l’armée libanaise et l’organisation terroriste Hezbollah, affirmant qu’elle continuerait à agir contre toute menace visant les civils de l’État d’Israël. Tsahal souligne enfin que ces activités du Hezbollah, visant à rétablir des capacités terroristes dans le sud du Liban, constituent une violation grave des accords et des entendements en vigueur entre Israël et le Liban.
