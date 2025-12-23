LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal élimine trois terroristes du Hezbollah, dont l'un servait dans l'armée libanaise

Sud-Liban : Tsahal élimine trois terroristes du Hezbollah, dont l'un servait dans l'armée libanaise

Tsahal a annoncé mardi avoir éliminé trois terroristes du Hezbollah lors d’une frappe ciblée menée lundi dans la région de Saïda, dans le sud du Liban. Selon le communiqué militaire, ils étaient impliqués dans la préparation d’attaques terroristes contre des soldats israéliens et dans la tentative de reconstitution d’infrastructures terroristes du Hezbollah dans le secteur. Tsahal précise qu’un examen préliminaire a révélé que l’un des terroristes éliminés servait simultanément au sein d’une unité de renseignement de l’armée libanaise. Les deux autres terroristes tués comprenaient notamment un membre du dispositif de défense aérienne du Hezbollah opérant dans la même zone. L’armée israélienne a vivement dénoncé ce qu’elle qualifie de coopération entre l’armée libanaise et l’organisation terroriste Hezbollah, affirmant qu’elle continuerait à agir contre toute menace visant les civils de l’État d’Israël. Tsahal souligne enfin que ces activités du Hezbollah, visant à rétablir des capacités terroristes dans le sud du Liban, constituent une violation grave des accords et des entendements en vigueur entre Israël et le Liban.