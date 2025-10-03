LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal frappe un site du Hezbollah dans le secteur du mont Beaufort

L'OMS craint que le Hamas rejette le plan de Trump : "Deux années de conflit n'ont apporté que mort et destruction"

Un rapport final de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié hier soir fait état de l'effondrement du système de reconstruction dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Selon les données de l'organisation, depuis octobre 2023, 167 376 blessés ont été recensés dans la bande de Gaza. L'organisation estime que 41 844 personnes, soit près de 25 % du total des blessés, ont subi des blessures graves et invalidantes et ont désormais besoin de soins de réhabilitation à long terme. Le rapport fait état d'un effondrement quasi total des services de rééducation essentiels dans la bande de Gaza, aucun d'entre eux ne fonctionnant pleinement. À la suite de la publication du rapport, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré : "Nous sommes très préoccupés par les informations relayées par les médias selon lesquelles le Hamas pourrait rejeter le plan de paix. Deux années de conflit n'ont apporté que mort, destruction, maladie et désespoir." Il a appelé les deux parties à promouvoir le cessez-le-feu.