L'Égypte et le Qatar confirment leurs efforts de médiation pour parvenir à un accord

L'Égypte et le Qatar ont publié mercredi une déclaration conjointe confirmant leurs efforts de médiation pour parvenir à un accord entre Israël et le Hamas. "Le Qatar et l'Égypte confirment que leurs efforts de médiation à Gaza sont continus et cohérents. Les tentatives visant à semer la division, par le doute, la déformation ou la calomnie dans la presse, sont vouées à l'échec et ne dissuaderont pas la poursuite de notre travail conjoint", ont assuré les deux pays. Le communiqué indique également que le Qatar et l'Égypte "renouvellent leur engagement à travailler dans un cadre clair axé sur l'allègement des souffrances et la consolidation du cessez-le-feu à Gaza, dans le but de parvenir à une solution permanente ".