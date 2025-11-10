LIVE BLOG | Sud-Liban : un mort dans une frappe sur un véhicule près de Sidon (sources libanaises)
Des sources locales indiquent qu'un drone israélien a tiré deux missiles sur le véhicule
Des responsables américains estiment que les terroristes de Rafah "devraient bénéficier d'un libre passage après la libération de Goldin"
À l'approche de la réunion entre les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner et les hauts responsables israéliens aujourd'hui, des hauts responsables américains ont clairement indiqué ces derniers jours qu'ils souhaitaient résoudre la question des terroristes du Hamas dans les tunnels. "Nous pensons qu'ils devraient bénéficier d'un libre passage après la libération de Goldin", ont-ils estimé.
Sud-Liban : la frappe attribuée à Israël a ciblé le chef d'une milice chiite opérant sous les ordres de l'Iran
Les médias libanais rapportent que la cible de l'attaque israélienne à Al-Baisariyah était Abu Ali Samir Fakia, commandant de la brigade Imam Hussein, une milice chiite opérant sous les ordres du Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien.
La loi sur la peine de mort pour les terroristes devrait être soumise aujourd'hui à un premier vote
Le rabbin Landau a ordonné hier soir aux députés du parti Degel HaTorah de voter contre la loi sur la peine de mort pour les terroristes qui sera soumise aujourd'hui à l'assemblée plénière de la Knesset. Smotrich est quant à lui indécis quant à l'opportunité de soutenir cette loi après avoir déjà annoncé qu'il boycottait la coalition.
Sud-Liban : un mort dans une frappe sur un véhicule près de Sidon (sources libanaises)
Des sources libanaises signalent un mort dans une frappe aérienne à Al-Baisariyah, dans le sud du Liban. Un drone israélien aurait bombardé un véhicule sur la route, près de Sidon.
https://x.com/i/web/status/1987741878578774313
