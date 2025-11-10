LIVE BLOG | Sud-Liban : un mort dans une frappe sur un véhicule près de Sidon (sources libanaises)

Des responsables américains estiment que les terroristes de Rafah "devraient bénéficier d'un libre passage après la libération de Goldin"

À l'approche de la réunion entre les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner et les hauts responsables israéliens aujourd'hui, des hauts responsables américains ont clairement indiqué ces derniers jours qu'ils souhaitaient résoudre la question des terroristes du Hamas dans les tunnels. "Nous pensons qu'ils devraient bénéficier d'un libre passage après la libération de Goldin", ont-ils estimé.