Tsahal : l'armée de l'air a frappé plus de 100 cibles dans la bande de Gaza pendant le week-end

Selon le porte-parole de Tsahal, l'armée de l'air israélienne a mené des frappes contre plus d'une centaine de "cibles terroristes" à travers la bande de Gaza durant le week-end. Ces opérations ont visé des groupes de combattants, des infrastructures souterraines et des bâtiments militaires utilisés par des terroristes. Le communiqué précise également que les forces de la 252e division ont localisé un dépôt d'armes du Hamas dans le nord de la bande de Gaza et ont éliminé des terroristes repérés dans ce secteur. Dans le sud de l'enclave, les soldats de la 36e division ont identifié et détruit des armements utilisés par l'organisation terroriste, et ont mené des opérations conjointes avec l'armée de l'air pour détruire des infrastructures et neutraliser des terroristes.