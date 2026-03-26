LIVE BLOG | Nouvelle salve de missiles iraniens : des débris s'écrasent à Jérusalem, Modi'in et Holon
Parallèlement aux attaques iraniennes, le Hezbollah poursuit ses tirs de roquettes sur le nord du pays et a lancé dans la nuit six missiles sur le centre d'Israël
Des débris de missile iranien s'écrasent à Jérusalem
Des débris de missile se sont écrasés dans la zone industrielle de Har Hotzvim dans le nord-ouest de la capitale. D'autres chutes ont également été signalées à Modi'in et Holon. Aucun blessé n'est a déplorer.
🚨 Tirs en provenance d'Iran : les sirènes d'alerte retentissent à Jérusalem, en Judée-Samarie ainsi que dans le centre et le sud d'Israël
Judée-Samarie : deux habitations endommagées après la dernière attaque iranienne
Des tirs de missiles balistiques en provenance de l’Iran ont endommagé deux habitations situées dans des implantations de Judée-Samarie. Selon les autorités locales, l’un des dégâts serait lié à l’impact d’une sous-munition de missile. Le conseil régional de Samarie a précisé que, dans les deux cas, les familles se trouvaient dans des pièces sécurisées au moment de l’attaque, et qu’aucun blessé n’a été signalé.
Six personnes légèrement blessées après la dernière attaque iranienne
Les secouristes du Magen David Adom (MDA) prodiguent des soins médicaux et transfèrent vers les hôpitaux Meir et Beilinson six personnes touchées souffrant de légères blessures dues à l'onde de choc. "Plusieurs personnes en état de choc sont actuellement prises en charge sur place par les équipes du MDA et seront transférées vers l'hôpital dans les prochaines minutes", ont précisé les services de secours.
Tsahal mène un exercice majeur pour tester la préparation de ses troupes déployées à Gaza
L’armée israélienne a annoncé que les forces de la division de Gaza (143), sous la direction du commandement Sud et du Centre national d’entraînement terrestre, ont achevé un exercice interarmées de grande envergure destiné à évaluer leur préparation à divers scénarios d’urgence, en parallèle des opérations en cours dans la bande de Gaza. Les unités, déployées à la fois dans les centres de commandement et sur le terrain, ont simulé notamment une attaque ennemie combinée, la gestion d’un événement à victimes multiples et la défense d’un poste avancé. Cet exercice, le plus important organisé depuis les événements du 7 octobre 2023, s’appuie sur les enseignements tirés de cette attaque ainsi que des combats menés depuis, et vise à renforcer la capacité des forces à passer rapidement de la défense à l’offensive tout en améliorant la coordination entre les unités.
Impact à Kfar Qasim : le bilan grimpe à 5 blessés légers
Les secouristes du Magen David Adom (MDA) prodiguent des soins médicaux et évacuent vers l'hôpital Beilinson cinq blessés, légèrement touchés par l'onde de choc. "Les équipes du MDA poursuivent leurs recherches afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes", ont indiqué les eervices de secours.
Le Hezbollah a tiré dans la nuit six roquettes sur le centre d’Israël, toutes interceptées selon Tsahal
Le groupe terroriste Hezbollah a tiré dans la nuit six roquettes en direction du centre d’Israël, déclenchant des sirènes d’alerte sans préavis anticipé, contrairement aux tirs en provenance d’Iran. Selon l’armée israélienne, tous les projectiles ont été interceptés avec succès par les systèmes de défense aérienne, tandis que le service de secours Magen David Adom n’a signalé aucun blessé ni impact. Dans un communiqué, le Hezbollah a revendiqué cette attaque survenue vers 1 heure du matin, affirmant avoir visé le quartier général militaire de la Kirya ainsi qu’une autre base dans le centre du pays.
Tsahal a achevé une vague de frappes aériennes d'envergure contre des infrastructures du régime iranien
L’armée israélienne a indiqué que l’armée de l'air israélienne a mené récemment une vague d'envergure de frappes dans plusieurs régions de l’Iran, visant des infrastructures liées au régime. Dans un communiqué, Tsahal précise que davantage de détails seront communiqués ultérieurement. Ces opérations s’inscrivent dans la continuité des frappes israéliennes menées ces derniers jours, principalement dirigées contre les industries de production militaire iraniennes.
Donald Trump affirme que l’Iran cherche "désespérément" à conclure un accord avec les États-Unis
Le président américain Donald Trump a assuré que l’Iran menait actuellement des discussions avec les États-Unis en vue d’un accord, malgré des précisions de responsables indiquant que les échanges se limitent pour l’instant à des messages indirects via des médiateurs. Lors d’un événement de levée de fonds républicain, Trump a affirmé que Téhéran souhaitait "désespérément conclure un accord", mais hésitait à l’admettre par crainte de représailles internes, tout en redoutant également une réaction américaine, illustrant selon lui la pression pesant sur les dirigeants iraniens dans le contexte actuel de tensions.
L’Australie suspend l’entrée des voyageurs iraniens par crainte qu'ils ne dépassent la durée de validité de leur visa
L’Australie a décidé d’interdire pendant six mois l’entrée sur son territoire aux détenteurs de passeports iraniens pour des séjours touristiques ou professionnels, invoquant un risque accru de dépassement de visa en raison de la guerre au Moyen-Orient impliquant l’Iran. Le ministère de l’Intérieur souligne que certains visiteurs pourraient ne pas être en mesure ou refuser de quitter le pays à l’expiration de leur visa, tout en précisant que des exceptions seront accordées au cas par cas, notamment pour les parents de citoyens australiens. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues entre Canberra et Téhéran, après que l’Australie a accordé l’asile à sept membres de l’équipe féminine iranienne de football, dont certaines avaient refusé de chanter l’hymne national lors d’un match de Coupe d’Asie, un geste perçu comme une défiance envers le régime ; cinq d’entre elles ont depuis renoncé à leur demande, alimentant les soupçons de pressions exercées sur leurs familles.
Trois blessés dans le centre du pays après la dernière attaque iranienne
Trois personnes ont été blessées suite à l'impact d'un débris ou d'une sous-munition de missile à Kfar Qasim, dans le centre du pays.
L’Ouganda menace d’intervenir aux côtés d’Israël en cas de menace de défaite face à l’Iran
Le chef de l’armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, a déclaré que son pays pourrait entrer en guerre aux côtés d’Israël si celui-ci venait à être menacé de défaite face à l’Iran, tout en appelant à la fin immédiate du conflit au Moyen-Orient. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il affirme que "le monde est fatigué" de cette guerre, mais prévient que toute tentative de détruire Israël entraînerait une intervention ougandaise en soutien à l’État hébreu. Cette prise de position s’inscrit dans un contexte de relations symboliquement fortes entre les deux pays : le mois dernier, Kainerugaba avait annoncé la construction en Ouganda d’une statue en hommage à Yoni Netanyahou, frère du Premier ministre Benjamin Netanyahou, tué lors de l’opération de libération d’otages à Entebbe en 1976.
https://x.com/i/web/status/2036836588122947970
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Tirs en provenance d'Iran : les alertes déclenchées dans la région de Jérusalem et le centre d'Israël
Les alertes ont été déclenchées dans ces deux régions en raison de salves de missiles tirées depuis l'Iran en l'espace de vingt minutes après quatorze heures de calme.