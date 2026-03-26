Tsahal mène un exercice majeur pour tester la préparation de ses troupes déployées à Gaza

L’armée israélienne a annoncé que les forces de la division de Gaza (143), sous la direction du commandement Sud et du Centre national d’entraînement terrestre, ont achevé un exercice interarmées de grande envergure destiné à évaluer leur préparation à divers scénarios d’urgence, en parallèle des opérations en cours dans la bande de Gaza. Les unités, déployées à la fois dans les centres de commandement et sur le terrain, ont simulé notamment une attaque ennemie combinée, la gestion d’un événement à victimes multiples et la défense d’un poste avancé. Cet exercice, le plus important organisé depuis les événements du 7 octobre 2023, s’appuie sur les enseignements tirés de cette attaque ainsi que des combats menés depuis, et vise à renforcer la capacité des forces à passer rapidement de la défense à l’offensive tout en améliorant la coordination entre les unités.