LIVE BLOG | Tirs en provenance d'Iran sur le centre d'Israël : trois blessés dont une femme gravement touchée à Petah Tikva
L'Iran a tiré au cours de la nuit plusieurs salves de missiles sur le centre et le nord d'Israël causant de nombreux dégâts
Les conditions de navigation dans le détroit d’Ormuz "ne reviendront jamais à la normale", affirme le CGRI
Les Gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) ont annoncé finaliser des préparatifs opérationnels pour imposer de nouvelles règles dans le détroit d’Ormuz, quasiment fermé depuis le début du conflit avec les États-Unis et Israël. Dans un message publié sur X, leurs forces navales ont averti que les conditions de navigation "ne reviendront jamais à la normale, en particulier pour les États-Unis et Israël". Depuis le début de la guerre fin février, seuls des passages limités sont autorisés dans ce corridor stratégique, par lequel transite environ 20 % du pétrole et du gaz mondiaux. Parallèlement, des discussions ont eu lieu avec Oman pour tenter d’assouplir le trafic maritime, tandis que des parlementaires iraniens envisagent d’imposer des taxes aux navires empruntant cette voie clé.
Sud-Liban : Tsahal élimine les terroristes responsables de la mort de quatre soldats de la brigade Nahal
Tsahal a annoncé que des combattants de la brigade Nahal opérant dans le sud du Liban ont éliminé les terroristes responsables de la mort de quatre soldats de l’unité de commando de la brigade, lors de combats rapprochés suivis d’une confirmation par renseignement. Les militaires tués sont le capitaine Noam Madmoni, le sergent-chef Ben Cohen, le sergent-chef Maxim Antis et le sergent-chef Gilad Harel. Les forces israéliennes poursuivent leurs opérations dans la région, visant à neutraliser des terroristes, localiser et détruire des armes ainsi que des infrastructures terroristes, dans le cadre de la sécurisation du nord d’Israël. Le commandant de la brigade a affirmé que la mission restait de protéger les civils, malgré le lourd tribut payé ces derniers jours.
Les Émirats arabes unis exigent la garantie de l’accès au détroit d’Ormuz dans tout accord avec l’Iran
Les Émirats arabes unis ont affirmé que tout accord entre les États-Unis et l’Iran devra impérativement garantir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz. Le conseiller présidentiel émirati Anwar Gargash a également averti qu’un compromis qui ne limiterait pas le programme nucléaire iranien ainsi que ses capacités en missiles et drones risquerait d’ouvrir la voie à un Moyen-Orient "plus dangereux et plus instable".
Des frappes sur les infrastructures civiles pourraient constituer des crimes de guerre, affirme Téhéran
Le vice-ministre des Affaires étrangères de l’Iran, Kazem Gharibabadi, a affirmé que les menaces du président des États-Unis, Donald Trump, de frapper des infrastructures civiles iraniennes pourraient constituer des crimes de guerre. Dans un message publié sur X, il a estimé que cibler des installations telles que des centrales électriques ou des ponts violerait le droit international, en particulier l’article 8(2)(b) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui interdit les attaques contre des infrastructures civiles.
Tsahal publie de nouvelles images de frappes contre des cibles du Hezbollah dissimulées au cœur de zones civiles au Liban
Tsahal a diffusé de nouvelles images montrant des frappes aériennes menées ces derniers jours contre des lanceurs et des dépôts d’armes du Hezbollah dissimulés au cœur de zones civiles au Liban. Selon l’armée israélienne, ces opérations s’inscrivent dans une stratégie visant à affaiblir les capacités du Hezbollah et à renforcer la ligne de défense avancée. Tsahal accuse l’organisation terroriste d’exploiter délibérément la population civile pour mener des attaques contre les civils israéliens et ses soldats. L’armée affirme par ailleurs avoir pris des mesures pour limiter les dommages collatéraux, notamment en recourant à des munitions de précision, à une surveillance aérienne et à des renseignements avancés. Elle précise agir en réponse aux attaques du Hezbollah, soutenu selon elle par le régime iranien.
https://x.com/i/web/status/2041034637846163623
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L’Iran exécute un homme accusé d'avoir attaqué un site militaire lors des manifestations de janvier
L’Iran a exécuté un homme nommé Ali Fahim, condamné pour avoir tenté de prendre d’assaut une installation militaire et d’accéder à un arsenal lors des manifestations de janvier, selon les médias d’État, après la confirmation de sa peine par la Cour suprême. Trois autres personnes impliquées dans la même affaire ont déjà été exécutées ces derniers jours, tandis qu’un autre accusé pourrait subir le même sort prochainement, d’après l’Amnesty International. Ces événements s’inscrivent dans le contexte d’une répression massive des manifestations antigouvernementales à l’échelle nationale, les autorités affirmant que les accusés avaient tenté de s’emparer d’armes et d’équipements militaires et les qualifiant d’émeutiers menaçant la sécurité nationale.
La Corée du Nord semble prendre ses distances avec l’Iran, selon Séoul
La Corée du Nord semble s’éloigner de l’Iran en s’abstenant de lui fournir des armes et en cessant toute communication diplomatique publique depuis le début du conflit, ont indiqué des parlementaires sud-coréens, citant les analyses de l’National Intelligence Service. Ces déclarations ont été faites à l’issue d’une réunion entre les élus et les services de renseignement, lors d’un point presse avec des journalistes.
Tsahal a lancé une nouvelle vague de frappes à Téhéran
Tsahal a indiqué que son aviation avait lancé récemment une nouvelle vague de frappes contre des infrastructures du régime iranien à Téhéran, sans fournir de détails supplémentaires sur les cibles visées ni sur les dégâts causés.
🚨 Tirs en provenance d'Iran : les sirènes d'alerte retentissent dans le Néguev
Une trêve de 45 jours en discussion entre les États-Unis et l’Iran, mais peu d’espoir d’accord
Les États-Unis et l’Iran mènent actuellement des discussions indirectes, avec la médiation de plusieurs acteurs régionaux, en vue d’instaurer une trêve de 45 jours susceptible d’ouvrir la voie à une fin durable du conflit, a rapporté Axios citant quatre sources américaines, israéliennes et régionales proches du dossier. Toutefois, ces mêmes sources estiment que les chances d’aboutir à un accord restent faibles à ce stade.
Téhéran menace d’une riposte "bien plus dévastatrice" en cas de frappes sur des cibles civiles
Le Khatam al-Anbiya, commandement militaire central iranien, a averti que toute nouvelle attaque visant des infrastructures civiles entraînerait une riposte "bien plus dévastatrice et étendue", selon un communiqué relayé par le média d’État Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). Cette mise en garde intervient après que le président américain Donald Trump a menacé de détruire des infrastructures civiles iraniennes, tout en appelant Téhéran à accepter un accord permettant la réouverture du Golfe au trafic maritime.
Netanyahou félicite Trump lors d’un entretien téléphonique pour le sauvetage de l'aviateur américain
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué sur X avoir félicité le président américain Donald Trump lors d’un entretien téléphonique pour sa décision de lancer une opération de sauvetage visant à secourir un aviateur américain abattu en Iran. "Le président a exprimé sa gratitude pour l'aide apportée par Israël", a-t-il écrit. "Je suis profondément fier que notre coopération, sur le champ de bataille comme en dehors, soit sans précédent, et qu'Israël ait pu contribuer à sauver un courageux guerrier américain."
https://x.com/i/web/status/2040925210489000271
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Tirs en provenance d'Iran sur le centre d'Israël : le bilan monte à trois blessés
Les services de secours du Magen David Adom (MDA) ont indiqué que trois personnes avaient été blessées par la dernière attaque iranienne. Outre la femme dans un état grave à Petah Tikva et l'homme légèrement blessé, une troisième personne se trouve dans un état jugé modéré.
Tirs en provenance d'Iran : une femme gravement blessée à Petah Tikva, 15 impacts dans le centre d'Israël
Au moins deux personnes ont été blessées, dont une gravement, à la suite de la dernière attaque iranienne au missile balistique contre le centre d’Israël, ont fait savoir les secours. Le Magen David Adom indique avoir pris en charge une femme de 34 ans touchée par des fragments à Petah Tikva et l'avoir transportée à l'hôpital dans un état grave. À Tel-Aviv, un homme d'une trentaine d'années a été légèrement blessé par des éclats de verre. Le missile iranien était équipé d'une ogive à fragmentation, dispersant des bombes miniatures sur une vaste zone. L'Iran a tiré au cours de la nuit plusieurs salves de missiles sur le centre et le nord d'Israël causant de nombreux dégâts.