Les conditions de navigation dans le détroit d’Ormuz "ne reviendront jamais à la normale", affirme le CGRI

Les Gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) ont annoncé finaliser des préparatifs opérationnels pour imposer de nouvelles règles dans le détroit d’Ormuz, quasiment fermé depuis le début du conflit avec les États-Unis et Israël. Dans un message publié sur X, leurs forces navales ont averti que les conditions de navigation "ne reviendront jamais à la normale, en particulier pour les États-Unis et Israël". Depuis le début de la guerre fin février, seuls des passages limités sont autorisés dans ce corridor stratégique, par lequel transite environ 20 % du pétrole et du gaz mondiaux. Parallèlement, des discussions ont eu lieu avec Oman pour tenter d’assouplir le trafic maritime, tandis que des parlementaires iraniens envisagent d’imposer des taxes aux navires empruntant cette voie clé.