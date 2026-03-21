LIVE BLOG | Rishon Letsion : au moins huit sites touchés après un missile iranien à sous-munitions
Tsahal annonce des frappes contre des cibles du régime à Téhéran après des tirs de missiles iraniens vers Israël samedi matin.
Royaume-Uni : réunion d’urgence face à la flambée des prix de l’énergie
Le Premier ministre britannique Keir Starmer doit convoquer la semaine prochaine une réunion d’urgence avec des ministres clés et le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, afin de répondre à la hausse du coût de la vie provoquée par la guerre en Iran, selon le Times. Les prix de l’énergie, du carburant et des prêts immobiliers sont en forte hausse, plaçant le gouvernement sous pression. Une aide de 53 millions de livres a déjà été annoncée pour soutenir les ménages les plus vulnérables, tandis que Downing Street et la Banque d’Angleterre n’ont pas commenté ces informations.
Iran : un commandant des Bassidjis éliminé dans une frappe à Téhéran
Azim Esmaïli, commandant adjoint des Bassidjis et haut responsable des Gardiens de la révolution, a été éliminé dans une frappe à Téhéran le 17 mars.
https://x.com/i/web/status/2035273932324933771
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L’information a été rapportée par des médias iraniens et arabophones.
Israël : annulation des centres aérés de Pessah dans 18 villes après une frappe
Le ministre de l’Éducation Yoav Kisch a ordonné l’annulation des centres aérés de Pessah dans 18 municipalités du centre d’Israël, après une frappe à sous-munitions ayant touché un jardin d’enfants à Rishon Letsion. Il indique avoir suivi les recommandations des autorités locales et précise que la décision a été avancée en raison de l’incident, pour garantir la sécurité des enfants.
Iran : un missile sol-air tiré contre un avion israélien, mission maintenue
L’armée israélienne indique qu’un missile sol-air a été tiré contre un appareil lors d’une opération en territoire iranien, sans causer de dégâts. L’équipage a appliqué les procédures opérationnelles et la mission a été menée à son terme. Depuis le début de l’opération « Rugissement du Lion », plusieurs tentatives ont visé à abattre des avions israéliens, toutes déjouées selon Tsahal, qui affirme poursuivre ses frappes en Iran malgré les menaces.
Iran : frappes américaines et israéliennes sur le site nucléaire de Natanz
Les États-Unis et Israël ont mené samedi des frappes contre le complexe nucléaire de Natanz, dans le centre de l’Iran, selon l’Organisation iranienne de l’énergie atomique. Téhéran dénonce des « attaques criminelles » visant ses installations d’enrichissement d’uranium. Les autorités iraniennes assurent toutefois qu’aucune fuite de matières radioactives n’a été constatée.
Bagdad : attaque de drones contre un site de sécurité en plein quartier résidentiel
Une attaque de drones a visé samedi matin un quartier résidentiel du centre de Bagdad, selon une source sécuritaire. L’un des appareils a ciblé un bâtiment de télécommunications d’un service de sécurité irakien coopérant avec des conseillers militaires américains engagés dans la lutte antijihadiste. Un second drone, utilisé pour filmer l’opération, s’est écrasé dans l’enceinte d’un club sportif fréquenté par la bourgeoisie et des diplomates. Aucune information immédiate n’a été donnée sur d’éventuelles victimes, dans un contexte de fortes tensions régionales.
Rishon Letsion : un missile iranien à sous-munitions frappe un jardin d’enfants, un drame évité de justesse
Le maire de Rishon Letsion, Raz Kinstlich, a annoncé que les écoles resteront fermées tant que la sécurité des enfants ne sera pas garantie, après l’impact d’un missile.
https://x.com/i/web/status/2035261885063278755
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Il a souligné qu’un drame aurait pu se produire si l’attaque avait eu lieu en journée, alors que huit sites d’impact ont été recensés dans la ville.
Diego Garcia : l’Iran confirme des tirs de missiles
L’Iran a officiellement confirmé avoir tiré des missiles en direction de l’île de Diego Garcia, dans l’océan Indien. L’un des projectiles a subi une défaillance technique en vol. Le second a été intercepté par un navire de guerre américain.
Sud-Liban : quatre terroristes du Hezbollah éliminés par Tsahal
Des soldats israéliens ont éliminé quatre terroristes du Hezbollah lors d’un affrontement dans le sud du Liban, selon l’armée. Un terroriste a été neutralisé lors d’un engagement au sol, avant que les forces ne dirigent une frappe aérienne contre d’autres terroristes ayant ouvert le feu. Trois membres supplémentaires ont ensuite été éliminés par des tirs de char. Aucun blessé n’est à déplorer côté israélien. Par ailleurs, l’armée de l’air a frappé des centres de commandement du Hezbollah à Beyrouth.
Russie–Iran : Poutine réaffirme son soutien à Téhéran
Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses vœux aux dirigeants iraniens à l’occasion de Norouz, affirmant que la Russie reste un « ami fidèle » et un « partenaire fiable » de l’Iran, selon le Kremlin.
Bangladesh : demande urgente de plus de 2 milliards de dollars face à la crise énergétique
Le Bangladesh sollicite des prêts d’urgence auprès d’institutions internationales pour faire face à la flambée des prix du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient. Dépendant à 95% des importations d’hydrocarbures, le pays fait face à des tensions d’approvisionnement et à des mesures de rationnement.
Golfe : l’Iran menace les Émirats en cas d’attaque sur des îles disputées
L’Iran a averti qu’il frapperait les Émirats arabes unis si des attaques étaient lancées depuis leur territoire contre les îles d’Abou Moussa et de Tunb. Téhéran menace notamment la région de Ras el-Khaïmah, dans un contexte de tensions persistantes autour de ces territoires stratégiques proches du détroit d’Ormuz.
Liban : plus de 2 000 cibles frappées par Tsahal contre le Hezbollah
L’armée israélienne affirme avoir frappé plus de 2 000 cibles au Liban depuis le début de son offensive contre le Hezbollah. Elle revendique également l’élimination de centaines de terroristes, visant à désorganiser durablement les capacités militaires du groupe.
Océan Indien : tirs de missiles iraniens vers la base de Diego Garcia
Selon le Wall Street Journal, l’Iran a tiré deux missiles balistiques en direction de la base américano-britannique de Diego Garcia. Aucun des projectiles n’a atteint sa cible : l’un a connu une défaillance en vol, tandis que l’autre a été intercepté par un navire américain, selon des responsables américains.
Rishon Letsion : trois sites touchés après un missile iranien à sous-munitions
Trois zones d’impact ont été signalées à Rishon LeTsion après le tir d’un missile balistique iranien équipé d’une ogive à sous-munitions. Les secours font état de dégâts matériels, dont un cratère causé par un fragment. Un jardin d’enfants a également été endommagé. Aucune victime n’est à déplorer.
Israël : nouvelle attaque de missile iranien, sirènes attendues au centre du pays
L’armée israélienne a détecté un nouveau tir de missile balistique depuis l’Iran. Des sirènes d’alerte sont attendues dans le centre du pays dans les minutes suivantes.
États-Unis : une opération envisagée pour sécuriser le nucléaire iranien
L’administration Trump étudie des options pour sécuriser ou récupérer les stocks d’uranium enrichi de l’Iran. Des forces spéciales pourraient être mobilisées, mais aucune décision n’a encore été prise.
Union européenne : Bruxelles appelle à assouplir les objectifs de stockage de gaz
Face à la flambée des prix de l’énergie liée à la guerre en Iran, la Commission européenne recommande aux États membres de réduire leurs objectifs de stockage de gaz à 80% afin de limiter la pression sur les marchés.
ONU : Guterres critique le « Conseil de paix » de Trump hors du cadre de Gaza
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, affirme coopérer avec l’initiative américaine pour Gaza, tout en jugeant inutile et inadaptée son extension à d’autres crises.
Iran : Téhéran propose d’escorter les navires japonais dans le détroit d’Ormuz
L’Iran se dit prêt à aider les navires japonais à traverser le détroit d’Ormuz en toute sécurité, tout en affirmant que la voie maritime reste ouverte. Téhéran précise que les restrictions visent uniquement les pays engagés contre lui, dans un contexte de tensions énergétiques mondiales.