Iran : un commandant des Bassidjis éliminé dans une frappe à Téhéran

Azim Esmaïli, commandant adjoint des Bassidjis et haut responsable des Gardiens de la révolution, a été éliminé dans une frappe à Téhéran le 17 mars.

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L’information a été rapportée par des médias iraniens et arabophones.