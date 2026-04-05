LIVE BLOG | Missiles iraniens : à Haïfa, les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes sous les décombres
Plusieurs bâtiments ont été évacués par mesure de précaution afin d’éviter toute victime en cas de détonation.
Haïfa : les recherches se poursuivent, l’armée enquête sur un échec d’interception
Plus de cinq heures après l’impact d’un missile balistique iranien sur un immeuble résidentiel à Haïfa, les équipes de recherche et de secours du Commandement du front intérieur poursuivent leurs opérations pour retrouver quatre personnes piégées sous les décombres. L’armée indique que les secours mobilisent des « équipements avancés » ainsi que divers moyens technologiques afin de localiser les victimes le plus rapidement possible. Parallèlement, l’armée de l’air israélienne a ouvert une enquête sur l’échec de l’interception du missile. Selon les autorités militaires, plusieurs tentatives ont été effectuées pour neutraliser le projectile, sans succès, les systèmes de défense n’ayant pas réussi à l’intercepter avant son impact.
Les ministres iranien et français des Affaires étrangères se sont entretenus au téléphone (sources diplomatiques)
Syrie : al-Sharaa rassure les Émirats après une manifestation violente devant leur ambassade
Le président syrien Ahmed al-Sharaa a contacté son homologue des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afin de réaffirmer la volonté de Damas de maintenir de bonnes relations bilatérales, après une manifestation violente devant l’ambassade émiratie. Vendredi, des dizaines de Syriens s’étaient rassemblés à Damas, certains tentant de prendre d’assaut le bâtiment et arrachant le drapeau des Émirats, selon des vidéos diffusées en ligne. Selon la présidence syrienne, cet échange visait à souligner « la profondeur des relations fraternelles » entre les deux pays et à assurer leur continuité. La manifestation aurait été organisée pour protester contre l’adoption par Israël de la peine de mort pour les terroristes palestiniens condamnés en Judée-Samarie.
Haïfa : quatre personnes toujours portées disparues après une frappe, crainte d’explosion
Quatre personnes restent portées disparues et seraient piégées sous les décombres après l’impact d’un missile balistique iranien sur un immeuble résidentiel à Haïfa, selon la police israélienne. Le commissaire Danny Levy indique que « tous les efforts » sont mobilisés pour retrouver ces membres d’une même famille. Les secours poursuivent les recherches intensives sur place. Par ailleurs, les autorités craignent que la charge du missile n’ait pas explosé à l’impact. Plusieurs bâtiments ont été évacués par mesure de précaution afin d’éviter toute victime en cas de détonation. Les équipes de déminage sont actuellement déployées pour sécuriser la zone et neutraliser le risque.
Liban : la Finul prévient que les tirs du Hezbollah et d’Israël près de ses positions «pourraient entraîner des ripostes»
La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) s’est dite dimanche « extrêmement préoccupée » par les attaques menées à proximité de ses positions, tant par des terroristes du Hezbollah que par des soldats israéliens. Dans un communiqué, elle met en garde contre des actions qui « pourraient entraîner des ripostes », alimentant davantage les tensions dans la région. La mission onusienne appelle les deux parties à « déposer les armes » et à « œuvrer sérieusement en faveur d’un cessez-le-feu », alors que la situation reste particulièrement volatile le long de la frontière.
L'Iran dit que le détroit d'Ormuz sera rouvert à condition que les États-Unis versent des indemnités pour les dommages causés par la guerre
L’Iran conditionne la réouverture du détroit d’Ormuz à une compensation financière liée aux dommages subis durant la guerre. Le porte-parole de la présidence iranienne, Seyyed Mohammad Mehdi Tabatabaei, a affirmé que cette voie maritime stratégique ne rouvrira que dans le cadre d’un « nouveau régime juridique ». Celui-ci prévoirait qu’une partie des recettes issues du transit maritime soit consacrée à indemniser Téhéran. « Le détroit d’Ormuz ne rouvrira que lorsque (…) les dommages causés par la guerre imposée seront intégralement compensés », a-t-il déclaré sur X.
Donald Trump évoque des « négociations approfondies » avec l’Iran tout en maintenant la pression
Le président américain Donald Trump affirme que son administration est engagée dans des « négociations approfondies » avec l’Iran en vue d’un cessez-le-feu, tout en assurant que les États-Unis ne « quitteront pas la guerre en cours ». Dans un entretien accordé à Channel 12, il indique qu’il existe « de bonnes chances » de parvenir à un accord avant l’échéance fixée à mardi, tout en menaçant d’une escalade majeure en cas d’échec. Selon plusieurs sources, deux canaux de communication sont actuellement utilisés : une médiation indirecte via le Pakistan, l’Égypte et la Turquie, ainsi que des échanges directs entre les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Malgré des discussions récentes, aucun progrès décisif n’a été enregistré à ce stade. Donald Trump insiste sur sa détermination à poursuivre l’engagement américain, affirmant que les civils iraniens vivent « dans la peur » et craignent un retrait des États-Unis. « Nous ne partirons pas », a-t-il martelé, réaffirmant une ligne dure mêlant ouverture diplomatique et menaces explicites.
Liban : Tsahal frappe des centres du Hezbollah à Beyrouth et des stations-service du réseau Al-Amana
L’armée israélienne affirme avoir ciblé des centres de commandement du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, après des appels à évacuation, ainsi que plusieurs stations-service liées au réseau Al-Amana à travers le Liban. Selon Tsahal, ces infrastructures étaient utilisées pour planifier des attaques contre des soldats et des civils israéliens, mais aussi pour ravitailler des convois transportant armes et terroristes. Depuis le début du conflit, plus de 15 stations Al-Amana, déjà sous sanctions américaines, auraient été frappées. L’armée souligne que ces activités généraient des revenus importants destinés au financement du Hezbollah.
Israël : 36 blessés en 24 heures, plus de 2.300 patients traités depuis le début de l’opération "Rugissement du Lion"
Selon le Magen David Adom, 36 personnes ont été prises en charge au cours des dernières 24 heures, dont 24 blessées physiquement et 12 souffrant de symptômes d’anxiété. Parmi les blessés, 10 ont été touchés par des tirs de missiles, dont un homme de 82 ans dans un état grave extrait d’un bâtiment effondré, et neuf personnes légèrement blessées. Par ailleurs, 14 personnes ont été blessées légèrement en se rendant vers des abris. Depuis le début de l’opération « Rugissement du Lion », les secours ont traité 2.330 patients, dont 1.806 blessés physiques et 524 cas d’anxiété. Parmi eux, 566 ont été touchés par des tirs de missiles, avec 19 morts (18 sur place et 1 à l’hôpital), 1 blessé critique, 21 graves, 37 modérés et 488 légers. En outre, 1.237 personnes ont été blessées en se rendant vers des abris, avec 3 décès, et 26 ont été impliquées dans des accidents de la route après s’être arrêtées lors des alertes.
Haïfa : trois personnes portées disparues, probablement piégées sous les décombres
Les équipes de secours poursuivent leurs recherches à Haïfa après l’impact d’un missile balistique iranien ayant frappé un immeuble résidentiel. Trois personnes sont actuellement portées disparues et seraient coincées sous les décombres, selon les services de secours. Les opérations, menées conjointement par les pompiers et le Commandement du front intérieur, se concentrent sur leur localisation. D’après un responsable sur place, les personnes recherchées seraient deux personnes âgées et un enfant.
Haïfa : plusieurs blessés pris en charge après une frappe iranienne
Un homme de 82 ans, blessé modérément lors de l’attaque de missile balistique iranien à Haïfa, est pris en charge à l’hôpital Rambam. Une femme de 78 ans, légèrement blessée, y est également en cours d’évaluation. Par ailleurs, six autres personnes légèrement blessées ont été évacuées vers le service des urgences du centre médical Bnai Zion.
Nord d’Israël : un drone du Hezbollah frappe une habitation à Shomrat
Un drone lancé par le Hezbollah a frappé une maison dans la localité de Shomrat, dans le nord d’Israël, selon les secours. Les pompiers ont été dépêchés sur place après des signalements initiaux d’impact. L’armée israélienne indique qu’un second drone tiré depuis le Liban a été intercepté, tandis que des images montrent l’un des engins survolant la Galilée occidentale.
Liban : Israël restera tant que la menace du Hezbollah ne sera pas levée
Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, a affirmé que les forces israéliennes ne quitteraient pas le sud du Liban tant que la menace du Hezbollah ne serait pas neutralisée. Lors d’une visite à Nahariya, il a assuré aux autorités locales que cette mission constituait une priorité absolue pour l’armée.
«S’ils ne concluent pas d’accord, je vais tout faire exploser là-bas», déclare Donald Trump à Axios
Le président américain Donald Trump a déclaré que des négociations « approfondies » étaient en cours avec l’Iran, tout en menaçant d’une escalade majeure en cas d’échec. Dans un entretien accordé à Axios, il a affirmé qu’un accord restait possible avant l’expiration de son ultimatum mardi, mais a prévenu : « S’ils ne concluent pas d’accord, je vais tout faire exploser là-bas ». Il a également assuré que les États-Unis ne se retireraient pas du conflit, évoquant la crainte des civils iraniens face à la situation actuelle.
Golfe : Abou Dhabi estime que la stratégie iranienne renforce l’influence d’Israël
Les Émirats arabes unis estiment que la stratégie régionale de l’Iran pourrait produire l’effet inverse de celui recherché. Selon le conseiller présidentiel Anwar Gargash, les actions de Téhéran consolident le rôle des États-Unis dans la région et renforcent parallèlement l’influence d’Israël dans le Golfe. Il a également indiqué que son pays était prêt à se joindre à toute initiative internationale visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, dans un contexte de tensions accrues autour de cette voie maritime stratégique.
Haïfa : plusieurs blessés après un impact de missile, des personnes piégées sous les décombres
Les secours sont intervenus en nombre à Haïfa après un impact de missile iranien dans le nord d’Israël. Selon le Magen David Adom (MDA), quatre personnes ont été prises en charge sur place, dont un homme d’environ 82 ans dans un état grave, blessé par la chute d’un élément lourd, ainsi que trois autres victimes légèrement atteintes par des éclats et le souffle de l’explosion. Par ailleurs, quatre personnes supplémentaires ont été traitées pour des symptômes d’anxiété. Sur le terrain, les équipes décrivent une scène de destruction importante, avec un immeuble de plusieurs étages lourdement endommagé. Des habitants ont signalé la présence de personnes coincées sous les décombres, notamment dans les étages inférieurs. Les secouristes ont réussi à dégager la victime la plus gravement touchée en déplaçant à la main des blocs de béton, avant de l’évacuer vers l’hôpital dans une unité mobile de soins intensifs, consciente mais dans un état critique. D’importants moyens de secours restent mobilisés sur place pour poursuivre les recherches et porter assistance à d’éventuelles autres victimes.
Haïfa : un immeuble résidentiel lourdement endommagé après une frappe
Un immeuble résidentiel a subi d’importants dégâts à Haïfa lors de la dernière attaque iranienne, selon les secours. L’armée israélienne enquête pour déterminer s’il s’agit d’un impact direct, tandis qu’un autre missile visant le sud du pays aurait été intercepté.
Pétrole : l’OPEP+ augmente sa production de 206.000 barils par jour
L’OPEP+ a décidé d’augmenter ses quotas de production de pétrole de 206.000 barils par jour à partir du mois de mai, dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient. L’organisation, qui regroupe notamment l’Arabie saoudite et la Russie, évoque un « ajustement » destiné à répondre aux perturbations des marchés énergétiques liées au conflit. Cette décision intervient alors que plusieurs pays du Golfe, membres de l’alliance, sont directement exposés aux attaques attribuées à l’Iran.
Émirats : incident signalé dans un port proche du détroit d’Ormuz, sans victimes
Les autorités des Émirats arabes unis ont signalé un « incident » dans le port de Khor Fakkan, situé sur la côte est du pays, à proximité du détroit d’Ormuz. Selon l’agence officielle WAM, aucune victime n’est à déplorer. L’organisme britannique UKMTO a évoqué des « projectiles inconnus » tombés à proximité immédiate d’un porte-conteneurs en cours de chargement, sans faire état de dégâts majeurs à ce stade.
Haïfa : impact signalé après un tir iranien
Les secours sont intervenus après un impact signalé à Haïfa, à la suite d’une nouvelle attaque de missiles balistiques iraniens visant Israël. Aucun blessé n’a été rapporté. Cette attaque s’inscrit dans une salve visant simultanément le nord et le sud du pays, ayant déclenché des sirènes d’alerte dans plusieurs régions.