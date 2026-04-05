Liban : la Finul prévient que les tirs du Hezbollah et d’Israël près de ses positions «pourraient entraîner des ripostes»

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) s’est dite dimanche « extrêmement préoccupée » par les attaques menées à proximité de ses positions, tant par des terroristes du Hezbollah que par des soldats israéliens. Dans un communiqué, elle met en garde contre des actions qui « pourraient entraîner des ripostes », alimentant davantage les tensions dans la région. La mission onusienne appelle les deux parties à « déposer les armes » et à « œuvrer sérieusement en faveur d’un cessez-le-feu », alors que la situation reste particulièrement volatile le long de la frontière.