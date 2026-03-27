LIVE BLOG | Tirs nocturnes en provenance d'Iran sur le sud et le centre d'Israël
Parallèlement le Hezbollah poursuit ses tirs de roquettes et ses lancement de drones sur le nord du pays
Tsahal appelle à l’évacuation d’un village du sud du Liban avant une opération contre le Hezbollah
Tsahal a émis un avis d’évacuation à destination des habitants du village de Sejoud, dans le sud du Liban, en prévision d’une opération militaire imminente. Le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a indiqué que les forces israéliennes s’apprêtaient à frapper des cibles du Hezbollah dans le secteur, appelant la population civile à quitter les lieux pour sa sécurité.
https://x.com/i/web/status/2037384989390537212
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Israël serait pessimiste quant à une chute rapide du régime iranien (média britannique)
Des responsables au sein de Tsahal expriment un scepticisme croissant quant à la possibilité d’un changement de régime en Iran dans les semaines à venir, a rapporté vendredi le Financial Times. D’après deux sources proches du dossier, l’évaluation dominante au sein de l’armée est que la guerre en cours n’a pas encore créé les conditions nécessaires à la chute du régime islamiste à court terme. L’une des sources, présentée comme ayant accès aux briefings du renseignement militaire, estime que la campagne de frappes aériennes n’a pas significativement affaibli l’emprise du pouvoir iranien.
Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira à huis clos ce matin sur l’Iran
Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra vendredi matin une réunion à huis clos consacrée à la situation en Iran. Selon deux diplomates onusiens s’exprimant sous couvert d’anonymat, la Russie a demandé la tenue de cette consultation à la suite des attaques américaines et israéliennes visant des infrastructures civiles dans le pays. La réunion a été programmée par les États-Unis, qui assurent actuellement la présidence du Conseil de sécurité.
Tsahal a lancé dans la nuit une nouvelle vague de frappes d'envergure à Téhéran
L’armée israélienne a déclaré dans la nuit avoir mené une nouvelle vague de frappes aériennes d'envergure contre des cibles du régime iranien à Téhéran. Selon le communiqué militaire, cette opération constitue une nouvelle phase des bombardements contre des infrastructures stratégiques dans la capitale iranienne, sans que davantage de détails ne soient fournis dans l’immédiat.
Frappe israélienne nocturne signalée dans la banlieue sud de Beyrouth
Une frappe israélienne a touché dans la nuit la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, selon des médias libanais et des correspondants étrangers qui ont entendu plusieurs explosions. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de la fumée s’élevant au-dessus de la zone après le raid.
Un cargo thaïlandais endommagé dans le détroit d’Ormuz s’échoue près de l’île iranienne de Qeshm
Un cargo battant pavillon thaïlandais, le Mayuree Naree, touché plus tôt ce mois-ci par des projectiles non identifiés dans le détroit d’Ormuz, s’est échoué au large de l’île iranienne de Qeshm, selon l’agence de presse iranienne Tasnim. L’incident initial avait provoqué une explosion à la poupe du navire, déclenchant un incendie dans la salle des machines. Les autorités thaïlandaises ont indiqué que 20 membres d’équipage ont été secourus par la marine omanaise, tandis que trois autres sont portés disparus.
🚨 Tirs en provenance du Liban : les sirènes d'alerte retentissent dans le nord d'Israël
Tirs nocturnes en provenance d'Iran sur le sud et le centre d'Israël
Le missile dirigé vers le sud du pays a été intercepté, celui visant le centre s'est fragmenté. Dans les deux cas, aucune victime n'a été signalée. Parallèlement, des alertes ont été déclenchées en Haute-Galilée en raison de tirs de roquettes depuis le Liban et de craintes d'intrusion de drones du Hezbollah.