LIVE BLOG | Tirs nocturnes en provenance d'Iran sur le sud et le centre d'Israël

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira à huis clos ce matin sur l’Iran

Le Conseil de sécurité de l’ONU tiendra vendredi matin une réunion à huis clos consacrée à la situation en Iran. Selon deux diplomates onusiens s’exprimant sous couvert d’anonymat, la Russie a demandé la tenue de cette consultation à la suite des attaques américaines et israéliennes visant des infrastructures civiles dans le pays. La réunion a été programmée par les États-Unis, qui assurent actuellement la présidence du Conseil de sécurité.