LIVE BLOG | Israël : les consignes de sécurité prolongées jusqu’à lundi soir
Un missile tiré depuis le Yémen tombe en zone dégagée, aucune victime.
Frontière syro-libanaise : Israël appelle à évacuer avant des frappes près d’Al-Masnaa
L’armée israélienne a appelé les habitants d’une zone proche du poste-frontière d’Al-Masnaa, entre la Syrie et le Liban, à évacuer immédiatement en prévision de frappes imminentes. Selon Tsahal, ce site est utilisé par le Hezbollah à des fins militaires, notamment pour le transfert d’équipements de combat. Dans un message publié en arabe, le porte-parole militaire Avichay Adraee a averti que des frappes allaient être menées « dans un avenir proche » contre cette infrastructure. Il a exhorté toutes les personnes présentes dans le secteur à quitter les lieux sans délai. Cette mise en garde s’inscrit dans le cadre des opérations israéliennes visant à entraver les capacités logistiques du Hezbollah, allié de l’Iran, et à limiter les flux d’armement entre la Syrie et le Liban.
Centre d’Israël : un missile tiré depuis le Yémen tombe en zone dégagée, aucune victime
Un missile balistique tiré depuis le Yémen par les Houthis soutenus par l’Iran est tombé dans une zone dégagée, selon l’armée israélienne. Aucun blessé n’a été signalé. Le tir a déclenché des sirènes d’alerte à Tel-Aviv et dans plusieurs localités du centre du pays.
Détroit d’Ormuz : l’Iran exempte les navires irakiens des restrictions
L’Iran a annoncé que les navires irakiens pouvaient circuler librement dans le détroit d’Ormuz, malgré les restrictions imposées à la navigation depuis le début du conflit. Selon le porte-parole militaire Ebrahim Zolfaghari, ces mesures ne visent que les « pays ennemis », Téhéran qualifiant l’Irak de « pays frère ».
Israël : consignes de sécurité prolongées jusqu’à lundi soir, écoles toujours fermées dans la majorité du pays
Le Commandement du front intérieur a annoncé la prolongation des consignes de sécurité en vigueur jusqu’à lundi soir au moins, maintenant la fermeture des établissements scolaires dans la majeure partie du pays. Une nouvelle évaluation de la situation est prévue lundi à 20 heures. Dans certaines zones du nord, du sud et de la Judée-Samarie, des activités éducatives peuvent toutefois être autorisées, à condition qu’un abri soit accessible dans les délais requis. Dans ces mêmes secteurs, les rassemblements sont limités à 100 personnes en intérieur et 50 en extérieur, sous réserve des mêmes conditions de protection. Dans le reste du pays, les activités éducatives demeurent suspendues. Les rassemblements y sont limités à 50 personnes, et les lieux de travail peuvent rester ouverts uniquement si un accès rapide à un abri est garanti.
⭕ Des tirs ont été détectés depuis l’Iran, des sirènes d’alerte vont retentir dans le nord du pays
Kiryat Shmona : une défaillance locale a empêché l’alerte lors d’un tir de roquette
L’armée israélienne indique qu’une « défaillance locale » a empêché la détection d’un tir de roquette depuis le Liban, qui a frappé ce matin la ville de Kiryat Shmona sans déclenchement de sirènes. Le projectile a touché une route, endommageant des véhicules et des habitations.
Jérusalem : deux sites touchés, dégâts matériels sans blessés
Deux sites ont été touchés à Jérusalem-Est par des débris de missiles, provoquant des dégâts sur des bâtiments en raison du souffle des explosions, selon les services de secours. Aucun blessé n’a été signalé à ce stade. Les équipes de pompiers sont déployées sur place pour effectuer des recherches et écarter tout risque de personnes coincées. Les autorités appellent la population à éviter la zone, à ne pas entraver les accès et à ne pas s’approcher des lieux d’impact.
⭕ Sirènes à Jérusalem et dans la région de la mer Morte, sans alerte préalable
États-Unis : des proches de Qassem Soleimani arrêtées après la révocation de leur statut
Les autorités américaines ont annoncé l’arrestation de la nièce et de la petite-nièce de l’ex-général iranien Qassem Soleimani, éliminé en 2020 lors d’une frappe de drone ordonnée par Donald Trump. Selon le département d’État, les deux femmes ont été interpellées après la révocation de leur statut de résident permanent par le secrétaire d’État Marco Rubio. L’une d’elles, identifiée comme Hamideh Soleimani Afshar, est accusée de soutenir ouvertement la République islamique d’Iran. Les autorités américaines n’ont pas précisé à ce stade les suites judiciaires envisagées.
Nord d’Israël : un tir de missile balistique iranien détecté
L’armée israélienne a indiqué avoir détecté un tir de missile balistique en provenance d’Iran visant le nord du pays. Les sirènes d’alerte ont retenti, selon les autorités militaires.
Liban : la brigade Givati saisit des armes et cible des terroristes du Hezbollah
Des soldats de la brigade Givati ont saisi des armes lors d’opérations menées dans le sud du Liban, selon l’armée israélienne. Les équipements récupérés incluent des lance-roquettes RPG, des missiles antichars et des armes légères. Par ailleurs, la brigade a repéré un groupe de terroristes du Hezbollah et a déclenché une frappe de drone contre eux, précise Tsahal.
Erdogan dénonce une « impasse géostratégique » au Moyen-Orient
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que la guerre au Moyen-Orient avait conduit à une « impasse géostratégique », lors d’un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte. Selon la présidence turque, il a appelé la communauté internationale à redoubler d’efforts pour mettre fin au conflit.
Tel-Aviv : deux sous-munitions tombent près du QG de Tsahal, aucun blessé
Deux sous-munitions issues d’un missile balistique iranien ont frappé ce matin à proximité du quartier général de Tsahal, la Kirya, à Tel-Aviv. L’impact a causé des dégâts dans un parking adjacent à la base. Aucun blessé n’a été signalé.
Nord d’Israël : aucune victime après une attaque de missiles iraniens
Aucun blessé n’a été signalé après une attaque de missiles balistiques iraniens visant le nord d’Israël. Selon l’armée, un missile est tombé dans une zone dégagée, tandis que les autres ont été interceptés. Les sirènes entendues dans la région étaient liées uniquement à ce tir en provenance d’Iran, et non à des tirs depuis le Liban.
L'Indonésie juge « inacceptable » l'explosion qui a blessé trois Casques bleus
L’Indonésie a qualifié d’« inacceptable » l’explosion survenue vendredi dans une installation de l’ONU près d’El Adeisse, au Liban, qui a blessé trois Casques bleus indonésiens, dont deux grièvement. Selon la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), les victimes ont été évacuées en urgence vers un hôpital. L’origine de l’explosion reste inconnue à ce stade, a indiqué le Centre d’information des Nations unies à Jakarta. Par ailleurs, les corps de trois autres Casques bleus indonésiens, tués quelques jours plus tôt au Liban, ont été rapatriés samedi dans leur pays.
Galilée occidentale : appel à rester près des abris, messages contradictoires sur une menace du Hezbollah
Le chef du conseil régional de Mate Asher, en Galilée occidentale, a appelé les habitants à rester à proximité des abris, évoquant des informations reçues de l’armée sur d’éventuels tirs de roquettes depuis le Liban. L’armée israélienne indique toutefois ne disposer d’aucune donnée confirmant une attaque imminente, et le Commandement du front intérieur n’a émis aucune consigne particulière. La région a été à plusieurs reprises visée par des tirs du Hezbollah depuis le début du conflit.
Iran : la Russie évacue 198 employés de la centrale nucléaire de Bouchehr après une frappe
La Russie a entamé l’évacuation de 198 employés de la centrale nucléaire de Bouchehr, en Iran, après une frappe ayant visé le secteur du site, a indiqué le patron de Rosatom, Alexeï Likhatchev. Selon ses déclarations relayées par des médias russes, les bus transportant les employés ont quitté les lieux environ vingt minutes après l’attaque. Cette opération s’inscrit dans un contexte de tensions accrues autour des infrastructures sensibles en Iran.
⭕ Des tirs en provenance d’Iran ont été détectés en direction du nord d'Israël
Émirats arabes unis : 23 missiles et 56 drones interceptés, bilan humain en hausse
Les Émirats arabes unis annoncent avoir intercepté 23 missiles balistiques et 56 drones lancés depuis l’Iran au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Défense. Ces attaques ont coûté la vie à deux soldats émiratis ainsi qu’à un entrepreneur marocain. Depuis le début des hostilités, le bilan s’élève à onze civils tués, originaires notamment du Maroc, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh, de Palestine, d’Inde et d’Égypte, et à 217 blessés.
Iran : frappe israélienne contre un lanceur de missiles balistiques
L’armée israélienne a diffusé des images d’une frappe contre un lanceur de missiles balistiques iranien à Tabriz. Selon Tsahal, ce lanceur monté sur camion a été détruit, empêchant un tir prévu vers Israël.
https://x.com/i/web/status/2040409584171360579
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .