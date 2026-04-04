États-Unis : des proches de Qassem Soleimani arrêtées après la révocation de leur statut

Les autorités américaines ont annoncé l’arrestation de la nièce et de la petite-nièce de l’ex-général iranien Qassem Soleimani, éliminé en 2020 lors d’une frappe de drone ordonnée par Donald Trump. Selon le département d’État, les deux femmes ont été interpellées après la révocation de leur statut de résident permanent par le secrétaire d’État Marco Rubio. L’une d’elles, identifiée comme Hamideh Soleimani Afshar, est accusée de soutenir ouvertement la République islamique d’Iran. Les autorités américaines n’ont pas précisé à ce stade les suites judiciaires envisagées.