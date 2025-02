La CPI réagit aux sanctions imposées à son encontre par Trump

Selon la Cour pénale internationale, les sanctions contre son personnel visent à "nuire à leur travail judiciaire indépendant et impartial". "Le tribunal se tient résolument aux côtés de son peuple et s'engage à continuer à apporter justice et espoir à des millions de victimes innocentes qui ont subi des atrocités à travers le monde, a encore déclaré la cour, qui a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. "Nous appelons les 125 États parties au Statut de Rome, la société civile et toutes les nations du monde à s'unir pour la justice et les droits humains fondamentaux", a ajouté la CPI.