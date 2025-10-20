LIVE BLOG | Israël Katz : "Le Hamas sera tenu pour responsable de tout incident au-delà de la ligne jaune"
"Les terroristes qui resteront sur le terrain seront pris pour cible sans autre avertissement"
Gaza : Tsahal neutralise plusieurs terroristes ayant franchi la ligne de sécurité à Shuja'iyya
L’armée israélienne a annoncé lundi avoir ouvert le feu sur plusieurs terroristes qui avaient franchi la ligne jaune et se sont approchés dangereusement des forces de Tsahal opérant dans le secteur de Shuja'iyya, dans la ville de Gaza. Selon le porte-parole de Tsahal, les individus représentaient un danger immédiat pour les soldats israéliens. Peu après le premier incident, d’autres terroristes ont également traversé la ligne jaune et ont été pris pour cible afin d’éliminer la menace. L’armée précise que ses forces du Commandement Sud restent déployées conformément au cadre du cessez-le-feu en vigueur et qu’elles continueront d’agir pour neutraliser toute menace immédiate contre les troupes israéliennes.
"Les dirigeants du Hamas seront tenus responsables de tout incident au-delà de la ligne jaune", déclare Israël Katz
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a demandé à l'armée israélienne de transmettre un message clair aux dirigeants du Hamas à Gaza par l'intermédiaire du mécanisme de surveillance américain : "tout terroriste du Hamas se trouvant au-delà de la ligne jaune dans la zone contrôlée par Israël doit être évacué immédiatement. Les dirigeants du Hamas seront tenus responsables de tout incident". "Ceux qui resteront sur le terrain seront pris pour cible sans autre avertissement, afin de permettre aux forces de l'armée israélienne d'agir librement et immédiatement face à toute menace. La protection des soldats de l'armée israélienne est notre priorité absolue et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour la garantir", a-t-il ajouté.
Un drone de Tsahal s'écrase accidentellement à Gaza
Un drone piloté à distance de l'armée israélienne s'est écrasé près de Gaza à cause d'un problème technique. Il n'y a pas eu de blessés et l'incident fait l'objet d'une enquête.
Le mouvement Tzav 9 s'oppose à la reprise de l'aide à Gaza alors que le Hamas refuse toujours de rendre les otages décédés restants
"Moins de 24 heures après l'assassinat des soldats de l'armée israélienne, et après l'annonce de la suspension de l'aide au Hamas et le recul dangereux et malheureux qui a suivi, les assassins du Hamas, qui continuent de détenir 16 de nos otages décédés, en violation de l'accord, reçoivent ce matin des centaines de camions de ravitaillement et de renforts sans aucune contrepartie. Cette négligence doit cesser", a déclaré le le mouvement Tzav 9, opposé à toute entrée d'aide à Gaza.
https://x.com/i/web/status/1980145331409957254
Sud-Liban : tirs israéliens signalés dans la région de Kfar Shuba
Des sources libanaises rapportent que les forces de défense israéliennes tirent depuis la position "Al-Samaka" vers la périphérie de la ville de Kfar Shuba, dans le sud du Liban.
JD Vance évoque une possible visite en Israël et prévient que le cessez-le-feu reste fragile
Le vice-président américain JD Vance a déclaré lundi qu’il envisageait de se rendre en Israël dans les prochains jours, alors que le cessez-le-feu à Gaza demeure précaire. "C’est possible. Nous essayons de voir comment cela se passe", a-t-il indiqué, ajoutant que "quelqu’un du gouvernement sera certainement sur place bientôt". Interrogé sur la solidité de la trêve, Vance a reconnu que la situation restait incertaine : "Ce sera compliqué. Même dans le meilleur des cas, il y aura des problèmes en cours de route. Le Hamas a tiré sur Israël et Israël devra réagir… Il y aura des hauts et des bas." Le vice-président a souligné la fragmentation du Hamas, qu’il décrit comme composé d’"une quarantaine de cellules différentes", dont certaines ne respecteraient pas les engagements du cessez-le-feu. Selon lui, le désarmement du mouvement terroriste nécessitera une implication accrue des pays du Golfe pour assurer la sécurité sur le terrain. "Il serait absurde de prétendre que le Hamas sera désarmé en trois ou quatre jours", a-t-il insisté, rappelant que les infrastructures sécuritaires nécessaires ne sont pas encore en place et que la mise en œuvre du plan de paix en 20 points défendu par Washington prendra du temps.
Le parti Shas ne reviendra pas au gouvernement tant que la loi sur la conscription n'est pas approuvée
L'entourage d'Aryeh Deri confirme que le Shas ne reviendra pas au gouvernement avant que la loi sur la conscription ne soit approuvée en troisième lecture à la Knesset. Deri souhaitait vivement ramener les ministres du Shas au gouvernement hier, mais il s'est heurté à des critiques internes, y compris parmi les membres du Conseil des sages de la Torah.
Trump : "des rebelles du Hamas pourraient être responsables des tirs à Gaza"
Le président américain Donald Trump a évoqué cette nuit les tirs du Hamas à Rafah, déclarant qu'il s'agissait peut-être de rebelles au sein de l'organisation terroriste. "Cela sera traité comme il se doit, avec fermeté", a déclaré le président aux journalistes à bord d'Air Force One.
https://x.com/i/web/status/1980068704353464373
