"Les dirigeants du Hamas seront tenus responsables de tout incident au-delà de la ligne jaune", déclare Israël Katz

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a demandé à l'armée israélienne de transmettre un message clair aux dirigeants du Hamas à Gaza par l'intermédiaire du mécanisme de surveillance américain : "tout terroriste du Hamas se trouvant au-delà de la ligne jaune dans la zone contrôlée par Israël doit être évacué immédiatement. Les dirigeants du Hamas seront tenus responsables de tout incident". "Ceux qui resteront sur le terrain seront pris pour cible sans autre avertissement, afin de permettre aux forces de l'armée israélienne d'agir librement et immédiatement face à toute menace. La protection des soldats de l'armée israélienne est notre priorité absolue et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour la garantir", a-t-il ajouté.