Une université américaine annule un événement auquel devait participer un terroriste impliqué dans le meurtre de Rina Shnerb

L'Université de Georgetown à Washington a annulé un événement qui devait accueillir le terroriste Rabhi Karajeh, qui a purgé trois ans et demi de prison en Israël après avoir été reconnu coupable d'implication dans l'attentat qui a coûté la vie à la jeune Rina Shnerb en 2019. Dans son communiqué officiel, l'université a déclaré que l'événement avait été annulé en raison "des conditions météorologiques". Avant l'annulation, des étudiants israéliens et juifs de l'université avaient affirmé que la présence de Karajeh menaçait leur sentiment de sécurité sur le campus. L'ambassade d'Israël à Washington a indiqué avoir également fait pression via une campagne sur les réseaux sociaux et un appel à l'université, conduisant à l'annulation de l'événement.