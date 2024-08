LIVE BLOG | Tsahal annonce que 40 roquettes ont été tirées depuis le Liban, pas de blessés signalés

Le kibboutz Nirim annonce que les corps des otages Nadav Popplewell et Yagev Buchshtav ont également été récupérés

Le kibboutz Nirim annonce que les corps des otages du Hamas Nadav Popplewell et Yagev Buchshtab ont également été récupérés dans la bande de Gaza, en plus des restes d'Avraham Munder. Tous deux ont été enlevés le 7 octobre et leur décès a été confirmé plus tard par les autorités israéliennes. L'armée devrait communiquer des détails au public ultérieurement.