LIVE BLOG | Tsahal dément les rumeurs d'une attaque imminente contre le Hezbollah

Tsahal dément les rumeurs d'une attaque imminente contre le Hezbollah

Les spéculations se multiplient dans les médias et au sein de la population concernant un possible deuxième round des forces israéliennes contre le Hezbollah. Ces allégations s'appuient sur l'intensification des frappes ciblées contre les membres et les infrastructures de l'organisation terroriste, alors que celle-ci cherche à restaurer sa présence dans le sud du Liban. Autre élément qui interroge : l'exercice sans précédent mené par Tsahal à la frontière, simulant une invzsion à grande échelle de terrroistes du Hezbollah en territoire israélien. Enfin, les rapports de renseignement faisant état du réarmement presque complet du groupe chiite depuis les coups sévères infligés par Israël l'année dernière se multiplient.