LIVE BLOG | Tsahal dément les rumeurs d'une attaque imminente contre le Hezbollah

Nouvelle tentative de contrebande d'armes à la frontière égyptienne
Les forces de Tsahal ont déjoué une nouvelle tentative de contrebande d'armes à travers la frontière égyptienne, après avoir repéré un drone transportant deux armes et des munitions.
Funérailles de l'ex-otage Yossi Sharabi
Le cortège funèbre a démarré et traversera plusieurs grands axes du sud d'israël pour permettre à la population de rendre un dernier hommage. Juste avant, son frère Eli Sharabi, survivant de captivité, avait récité le kaddish.
Tsahal dément les rumeurs d'une attaque imminente contre le Hezbollah
Les spéculations se multiplient dans les médias et au sein de la population concernant un possible deuxième round des forces israéliennes contre le Hezbollah. Ces allégations s'appuient sur l'intensification des frappes ciblées contre les membres et les infrastructures de l'organisation terroriste, alors que celle-ci cherche à restaurer sa présence dans le sud du Liban. Autre élément qui interroge : l'exercice sans précédent mené par Tsahal à la frontière, simulant une invzsion à grande échelle de terrroistes du Hezbollah en territoire israélien. Enfin, les rapports de renseignement faisant état du réarmement presque complet du groupe chiite depuis les coups sévères infligés par Israël l'année dernière se multiplient.