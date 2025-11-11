LIVE BLOG | "Netanyahou ne s'est pas engagé auprès des Américains à laisser partir les terroristes de Rafah", déclare l'entourage du Premier ministre
Avigdor Liberman a plus tôt accusé Netanyahou d’avoir autorisé la "libération" des terroristes de Rafah sans décision du cabinet
Des négociations seraient en cours sur le sort des terroristes du Hamas restés derrière la "ligne jaune"
Selon le réseau Altera Palestine, citant une source au sein du Hamas, la question des terroristes du mouvement restés derrière la "ligne jaune" fait actuellement l’objet de négociations indirectes avec Israël par l’intermédiaire de médiateurs. La source indique que ces discussions visent à éviter que ce dossier ne devienne un obstacle à la conclusion de l’accord de fin de guerre. "Nous avons donné aux médiateurs la marge nécessaire pour mener leurs contacts", a précisé le responsable. Le Hamas maintient toutefois sa position : "Israël porte la responsabilité de tout affrontement avec ces combattants et du risque d’effondrement que cela pourrait entraîner", a averti la même source.
Les Palestiniens commémorent le 21e anniversaire de la mort de Yasser Arafat
Les médias palestiniens commémorent le 21e anniversaire de la mort de Yasser Arafat, ancien président de l'Autorité palestinienne. Les reportages retracent sa biographie. Pour l'instant, aucune cérémonie n'est prévue.
"Netanyahou ne s'est pas engagé auprès des Américains à laisser partir les terroristes de Rafah", déclare l'entourage du Premier ministre
Un haut responsable du Hamas affirme que le 7 octobre restera une "date historique"
Oussama Hamdan, haut responsable du Hamas, a déclaré que le 7 octobre resterait "une pierre angulaire historique dans l’histoire du peuple palestinien, mais aussi dans celle d’Israël". Selon lui, plusieurs accords de cessez-le-feu à Gaza ont été conclus mais Israël "s’en est rapidement rétractée". Hamdan a affirmé que l’objectif d’Israël était de forcer la résistance à se rendre, "mais aucun combattant n’a levé le drapeau blanc, déposé les armes ou cessé de se battre au cours des deux années de guerre". Il a ajouté que l’avantage du nouvel accord de cessez-le-feu proposé résidait dans le fait que "la première étape consiste à déclarer la fin de la guerre", contrairement à la position d’Israël.
Avigdor Liberman accuse Netanyahou d’avoir autorisé la "libération" des terroristes de Rafah sans décision du cabinet
Le président du parti Israël Beitenu, le député Avigdor Liberman, affirme que Benjamin Netanyahou s’est engagé auprès des Américains à laisser partir les terroristes de Rafah, décision prise "sans le feu vert du cabinet" et sans consultation des responsables de la sécurité. Selon Liberman, il ne s’agit pas d’une "victoire" mais d’une "folie" ; pour lui, les terroristes qui ont tué des soldats israéliens après la déclaration du cessez-le-feu n’ont que deux options : la reddition et la prison, ou la mort. Toute autre solution serait une capitulation et un retour à la politique qu’il juge responsable du massacre du 7 octobre.
Washington propose un plan pour l'après-guerre à Gaza incluant le retour de l’Autorité palestinienne
Selon la chaîne saoudienne ASharq, la dernière version du projet de résolution présenté par les États-Unis au Conseil de sécurité de l’ONU concernant le "jour d’après" dans la bande de Gaza prévoit le retour de l’Autorité palestinienne dans le territoire. Le texte propose la création d’un "Conseil de paix", organe de gouvernement temporaire chargé d’administrer la bande de Gaza jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne mène les réformes nécessaires pour reprendre le contrôle du territoire. Le projet inclut également la mise en place d’une "force internationale de stabilisation", déployée en coordination avec Israël et l’Égypte. Le retrait des forces israéliennes de Gaza se ferait selon un calendrier convenu avec Washington, cette force internationale et d’autres pays concernés.
Le grand rabbin de Tsahal rend hommage au lieutenant Hadar Goldin
Le grand rabbin de Tsahal, le général de brigade rabbin Eyal Krim, a salué le cercueil du lieutenant Hadar Goldin lors du départ du cortège funèbre depuis la base Shura du rabbinat militaire. Le rabbin Krim faisait partie du tribunal rabbinique dirigé par le grand rabbin militaire de l’époque, le rabbin Rafi Peretz, qui avait statué que le lieutenant Goldin n’était plus en vie.
50 ans après, les États-Unis réitèrent leur rejet de la résolution de l'ONU assimilant le sionisme au racisme
"À l'occasion du 50e anniversaire de la résolution honteuse de l'ONU intitulée 'Le sionisme est une forme de racisme', les États-Unis réitèrent leur rejet catégorique de cette fausse affirmation antisémite. Nous restons déterminés à lutter contre l'antisémitisme persistant de l'ONU, un engagement défendu par le président Trump. Les États-Unis dénonceront toujours de tels mensonges et cette haine, et défendront leur allié, Israël", a déclaré l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Mike Waltz.
https://x.com/i/web/status/1988027011999105149
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
La Syrie devient le 90e membre de la coalition internationale contre Daech
"Au cours de cette visite, la Syrie a annoncé qu'elle rejoignait la coalition internationale contre Daech" a indiqué un haut responsable de l'administration américaine évoquant la visite du président syrien Ahmed al-Sharaa à Washington. "La Syrie deviendra ainsi le 90e membre de la coalition contre Daech, s'associant aux États-Unis pour éliminer les derniers vestiges de Daech et mettre fin à l'afflux de combattants étrangers". "Les États-Unis autoriseront la Syrie à reprendre les activités de son ambassade à Washington afin de renforcer la coordination en matière de lutte contre le terrorisme, de sécurité et d'économie", a-t-il ajouté.
Marco Rubio discute du cessez-le-feu à Gaza avec son homologue turc
"Le secrétaire d'État Marco Rubio a rencontré aujourd'hui le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan afin de discuter du cessez-le-feu à Gaza et des prochaines étapes à suivre pour assurer la stabilité dans la région", a déclaré le porte-parole adjoint principal du département d'État américain, Tommy Pigott. "Le secrétaire d'État et le ministre des Affaires étrangères ont réitéré leur soutien continu aux efforts visant à instaurer une paix durable. Le secrétaire Rubio a également souligné l'appel lancé par le président Trump à tous les alliés de l'OTAN pour qu'ils cessent d'acheter de l'énergie russe afin de contribuer à mettre fin à la guerre en cours en Ukraine", a-t-il ajouté.
Tsahal détruit des infrastructures du Hezbollah au Sud-Liban
Selon un communiqué du porte-parole de Tsahal, des forces de la brigade 769 ont mené une opération nocturne dans le sud du Liban, au cours de laquelle plusieurs bâtiments utilisés comme infrastructures terroristes par le Hezbollah ont été détruits dans le village de Houla. L’armée israélienne précise que lors d’une précédente opération menée le mois dernier dans la même zone, ses troupes avaient découvert et neutralisé des armes et explosifs anciens stockés dans ces mêmes bâtiments. Tsahal souligne que la présence de telles infrastructures constitue une violation de l’accord entre Israël et le Liban, et affirme qu’il continuera d’agir pour éliminer toute menace visant le territoire israélien.
https://x.com/i/web/status/1988125914966704318
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .