Des négociations seraient en cours sur le sort des terroristes du Hamas restés derrière la "ligne jaune"

Selon le réseau Altera Palestine, citant une source au sein du Hamas, la question des terroristes du mouvement restés derrière la "ligne jaune" fait actuellement l’objet de négociations indirectes avec Israël par l’intermédiaire de médiateurs. La source indique que ces discussions visent à éviter que ce dossier ne devienne un obstacle à la conclusion de l’accord de fin de guerre. "Nous avons donné aux médiateurs la marge nécessaire pour mener leurs contacts", a précisé le responsable. Le Hamas maintient toutefois sa position : "Israël porte la responsabilité de tout affrontement avec ces combattants et du risque d’effondrement que cela pourrait entraîner", a averti la même source.